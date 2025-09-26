Türkiye’de yüksek enflasyon tüketici fiyatlarını baskılamaya devam ederken, borsa yatırımcıları için öne çıkan sektörlerden biri gıda oldu. Artan maliyetlere rağmen fiyatlama gücünü koruyan, ihracat kanallarını genişleten ve iç talepte güçlü pozisyonunu sürdüren gıda şirketleri, Borsa İstanbul’da son dönemin en dikkat çekici rallisine imza attı. Son bir ayda gıda hisseleri yatırımcısına altın ve doların getirisini katlayarak adeta sürpriz yaptı.

GIDA SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ DİNAMİKLER

Enflasyonist ortamda gıda fiyatlarının yükselmesi, şirketlerin bilanço tarafında gelirlerini artırmasına olanak sağladı. Özellikle ihracat yapan firmalar döviz bazlı satışları sayesinde gelirlerini katladı. Bu durum borsa yatırımcısının ilgisini gıda hisselerine yönlendirdi. Uzmanlara göre, gıda sektörü önümüzdeki aylarda da talep esnekliği ve fiyatlama avantajı nedeniyle öne çıkan alanlardan biri olmaya devam edecek.

GIDA HİSSELERİNDE AYLIK PERFORMANS

Borsa İstanbul’da işlem gören gıda şirketlerinin son bir ayda sergilediği yükseliş dikkat çekici boyutlara ulaştı.

İşte öne çıkan şirketler ve getirileri:

Selva Gıda (SELVA): Makarnadan unlu mamullere uzanan geniş ürün gamı ile faaliyet gösteren Selva, ihracat kanallarındaki güçlü büyümenin etkisiyle son bir ayda yaklaşık yüzde 48 prim yaptı.

Frigo Pak Gıda (FRIGO): Dondurulmuş gıda alanında faaliyet gösteren şirket, yeni ihracat anlaşmalarının da katkısıyla hisselerini yüzde 45 yukarı taşıdı.

Cemtaş Zeytin (CEMZY): Zeytin ve zeytinyağı üretiminde büyüyen Cemzy, iç ve dış pazarda artan talep sayesinde son bir ayda yüzde 49 getiri sağladı.

Penguen Gıda (PENGD): Konserve ve dondurulmuş gıda üretimi yapan Penguen, kapasite kullanımındaki artışla son bir ayda yüzde 35 yükseldi.

Kerevitaş (KERVT): Türkiye’nin en büyük gıda şirketlerinden biri olan Kerevitaş, margarin ve dondurulmuş gıda satışlarıyla öne çıktı, hisse değeri bir ayda yüzde 28 prim yaptı.

Tat Gıda (TATGD): Domates ürünleri ve süt grubuyla tanınan Tat Gıda, özellikle yurt dışı satışlarının katkısıyla yüzde 22 yükseliş kaydetti.

Ulusoy Un (ULUUN): Un ve tahıl sektöründe ihracat odaklı çalışan Ulusoy Un, global hububat fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen son bir ayda yüzde 18 değer kazandı.

Banvit (BANVT): Beyaz et sektörünün en büyük oyuncularından Banvit, artan iç talebin etkisiyle hisselerinde yüzde 15 getiri sağladı.

Pınar Süt (PNSUT): Süt ve süt ürünleriyle bilinen Pınar Süt, iç pazardaki fiyat artışlarının desteğiyle son bir ayda yüzde 12 prim yaptı.

Pınar Et (PETUN): Et ve şarküteri ürünleriyle tanınan Pınar Et, sınırlı da olsa yatırımcısına yüzde 10 kazanç sundu.

YATIRIMCI İÇİN KAZANÇ HESABI

Rakamlarla bakıldığında tablo daha da çarpıcı hale geliyor.

Bir ay önce gıda hisselerine 100.000 TL yatıran yatırımcı, ortalama yüzde 30–35 bandındaki yükseliş sayesinde bugün portföyünü 130.000–135.000 TL seviyelerine taşıdı. Eğer portföyünü daha yüksek prim yapan SELVA, FRIGO veya CEMZY gibi hisselere yoğunlaştırmış olsaydı, kazancı 150.000 TL’ye kadar çıkabiliyordu.

ALTIN VE DOLARI SOLLADILAR

Aynı dönemde dolar kuru yalnızca yüzde 4 civarında yükselirken, gram altın da yüzde 5 bandında hareket etti. Buna karşılık, gıda şirketleri Borsa İstanbul’da son bir ayda yüzde 50’ye varan getirilerle yatırımcıya enflasyonun ötesinde ciddi kazanç sağladı.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ

Uzmanlar, gıda sektörünün önümüzdeki dönemde de öne çıkmaya devam edeceğini belirtiyor. Talep esnekliği, ihracat fırsatları ve fiyatlama gücü sayesinde gıda şirketleri hem defansif hem de büyüme odaklı yatırımcılar için cazip bir alternatif olarak görülüyor.

