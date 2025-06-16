Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 89,7 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 325 milyar TL ve bütçe fazlası 235,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 978,6 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 346,4 milyar TL olarak kaydedildi.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 5 trilyon 339,5 milyar TL, bütçe gelirleri 4 trilyon 689,2 milyar TL ve bütçe açığı 650,3 milyar TL oldu.

Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 4 trilyon 503,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 185,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

AA