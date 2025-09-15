Borsa İstanbul, son günlerde siyasi gündemin gölgesinde dalgalı bir seyir izliyordu. Özellikle CHP Kurultay Davası’nın ertelenmesi, piyasadaki belirsizliği bir miktar azaltırken alımların güç kazanmasına zemin hazırladı. Bu gelişmenin ardından endeks, kritik destek seviyesinden sert tepki alarak yeniden yukarı yönlü hareketlendi.

SİYASİ BELİRSİZLİKTE GERİ ÇEKİLME, DAVAYLA GELEN RAHATLAMA

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan siyasi tartışmalar ve dava sürecinin piyasada yarattığı baskı, endeksin 10.264 seviyesine kadar geri çekilmesine yol açmıştı. Ancak CHP davasının ertelenmesi sonrası siyasi tansiyonun düşmesi, alıcıların devreye girmesini sağladı.

TEKNİK GÖRÜNÜM: SIRA 10.945 DİRENCİNDE

Endeks 10.909 puanda günü kapatırken, teknik olarak kritik seviyeler şöyle öne çıkıyor:

Ana destek: 10.264 – 10.400 bandı

Kısa vadeli direnç: 10.945 puan

Orta vadeli hedef: 11.157 – 11.193 bandı

Uzmanlara göre 10.945 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 11.200 – 11.600 bandı gündeme gelecek. Aksi durumda 10.600 altına sarkmalar, yeniden 10.264 desteğinin test edilmesine neden olabilir.

KURUMLARIN İŞLEM HACİMLERİ: YABANCI ALIMLAR GÜÇLÜ

15 Eylül 2025 tarihli kurum dağılımlarına bakıldığında alım tarafında yabancı kurumların öne çıktığı görülüyor.

Yapı Kredi 72,6 milyar TL işlem hacmi ve 4,39 milyar TL net alımla günü lider tamamladı.

HSBC 1,27 milyar TL net alımla ikinci sırada.

Tera Yatırım 1,1 milyar TL, QNB Invest 877 milyon TL, Bank of America ise 407 milyon TL net alım gerçekleştirdi.

Satış tarafında ise:

Deniz Yatırım 1,21 milyar TL net satışla öne çıktı.

A1 Capital 986 milyon TL, Bulls Yatırım 934 milyon TL, İnfo Yatırım 717 milyon TL, YFAS ise 703 milyon TL satış yaptı.

Toplam işlem hacmi 193,5 milyar TL olurken, net alımlar 9,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

GENEL DEĞERLENDİRME

CHP davasının ertelenmesiyle siyasi belirsizliğin azalması ve yabancı kurumların alımları, endeksteki toparlanmayı destekledi. Şimdi piyasanın gözü 10.945 direncinde. Bu seviyenin aşılması, yeni bir yükseliş trendi başlatabilir.