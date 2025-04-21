Ticaret savaşların Çin ile ABD arasında hız kesmeden devam ediyor. Trump yönetimi ile Çin arasındaki tarifeler ile ilgili müzakereler de devam ediyor. Trump yönetimin müzakereleri, tarifeler konusunda baskı aracı olarak kullanmayı planladığı iddiaları sonrası Çin'den açıklamada gecikmedi.

ÇİN'DEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

CNBC’nin çevirisine göre Çin Ticaret Bakanlığı, hiçbir tarafın kendi çıkarları pahasına bir anlaşmaya varmasını kabul etmeyeceğini söyledi ve, "Öyle bir durumda kararlı bir şekilde karşılık verilecektir” sözleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Çin’in tüm taraflarla iş birliğine açık olduğu vurgulanırken, ABD’nin “tarifeleri kötüye kullandığı” ve “tek taraflı zorbalık” yaptığı ifadeleri dikkat çekti.

TRUMP ANLAŞMA SİNYALİNİ VERMİŞTİ!

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimin ne zaman çözümleneceği merak edilirken uzmanlar bunun yakın bir tarihte olmayacağını düşünüyor. Ancak Trump geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada, 3-4 hafta içinde bir anlaşmanın mümkün olabileceğini söyledi.



ÇİN'DEN YENİ HAMLELER

Çin ise tarifelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Buna göre, Başkan Şi Cinping, bu ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmelerde, “tarifelere ve tek taraflı zorbalığa karşı ortak duruş” çağrısında bulundu.



Trump’ın ilk başkanlık döneminde Çin’e tarifeler getirmesinden bu yana Pekin, Güneydoğu Asya ile ticaretini artırdı. Bu bölge artık Çin’in en büyük bölgesel ticaret ortağı konumunda. Ancak tekil ülke bazında bakıldığında, ABD halen Çin’in en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor.



Son olarak Çin Ticaret Bakanlığı, uluslararası ticaret alanındaki en üst düzey müzakerecisini değiştirdi. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Çin’in büyükelçiliğini de yapmış olan Li Chenggang, bakan yardımcısı olarak atandı. Çin, Trump’ın son tarife artışlarını DTÖ’ye taşıyarak ABD’ye dava açtı.