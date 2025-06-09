Citigroup, ABD faiz indirimi tahminini Temmuz ayından Eylül ayına çekti.

Banka soğuyan işgücü piyasasında beklenenden daha güçlü gelen Mayıs ayı istihdam raporunun ardından bu yıl dört yerine üç indirim bekliyor.

Banka bu yıl Eylül, Ekim ve Aralık aylarında üç eşit dilim halinde 75 baz puanlık indirim öngörerek daha önce belirlediği 100 baz puanlık indirim tahminini revize etti.

Banka ayrıca 2026 yılının Ocak ve Mart aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indirimi öngörüyor.