Donald Trump'tan gümrük vergileri ile ilgili yeni tehditler gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, AB'nin Kanada ile çalışması durumunda daha yüksek vergilerin yolda olduğuna işaret etti.



ABD'DE ÜRETİM YAPMAYANLARA EK VERGİ

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzaladı.

Çarşamba günü Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, “Yapacağımız şey, ABD’de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamak olacak. Ülkemizde iş yapan ve işlerimizi alan, servetimizi alan ülkelere vergi uygulayacağız” dedi.



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ABD Başkanı bu tarifelerin 2 Nisan’da yürürlüğe gireceğini söyledi. Beyaz Saray, tarifenin sadece tamamen monte edilmiş otomobiller için değil, motorlar, şanzımanlar, güç aktarma parçaları ve elektrikli bileşenler dahil olmak üzere önemli otomobil parçaları için de geçerli olacağını duyurdu.