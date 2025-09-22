Borsa İstanbul’da yeni haftaya girerken yatırımcıların gözü üç hisse senedinde: Ege Seramik (EGSER), Eksun Gıda (EKSUN) ve Koleksiyon Mobilya (KLSYN). Son dönemde gelen haberler, açıklanan bilançolar ve grafiklerdeki teknik sinyaller bu hisselerin önümüzdeki günlerde dikkat çekici hareketlere sahne olabileceğini gösteriyor. Özellikle kısa vadeli yatırımcılar için bu üç şirketin performansı, haftanın sürprizini yapabilecek potansiyele sahip görünüyor.

EGE SERAMİK (EGSER): ZARAR AZALIYOR, BEKLENTİLER ARTIYOR

Ege Seramik, son aylarda gündeme SPK tarafından verilen idari para cezalarıyla gelmişti. Hisse bazı günlerde devre kesici uygulamalarıyla sert dalgalanmalar yaşarken, şirketin faaliyetlerinde de dalgalı bir tablo görülüyor.

Haziran 2025 itibarıyla açıklanan 6 aylık bilançoda şirketin 639 milyon TL net dönem zararı dikkat çekti. Ancak zarar önceki döneme göre azalma eğilimi gösterdi. Toplam varlıklar 4,9 milyar TL seviyesinde bulunurken, esas faaliyet zararında kısmi iyileşme olması yatırımcıları umutlandırıyor.

Teknik tarafta ise 12,00 TL civarındaki güçlü destek seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıyor. Bu seviyenin korunması halinde 15,50 TL ilk direnç olarak öne çıkıyor. Yükselişin devam etmesi durumunda orta vadede 18,00 TL seviyeleri gündeme gelebilir.

EKSUN GIDA (EKSUN): GÜÇLÜ KÂRLILIK, YENİ YATIRIMLAR

Eksun Gıda, gıda sektöründe attığı adımlarla son dönemde pozitif haber akışıyla ayrışıyor. Şirket, Babaeski’deki lisanslı depoculuk yatırımı için Ticaret Bakanlığı’ndan faaliyet belgesi aldı. Ayrıca un ihracatındaki liderliğini sürdüren şirket, ihracat pazarlarını büyütmeye devam ediyor.

Finansallara bakıldığında tablo güçlü. 2025’in ilk 6 ayında 5 milyar TL hasılat elde edildi. Brüt kâr 562 milyon TL olurken, net dönem kârı 129 milyon TL olarak açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde zarar yazan şirketin esas faaliyet kârına geçmesi, yatırımcıların ilgisini artırdı. Borç/özkaynak oranındaki düşüş de finansal yapının güçlendiğini gösteriyor.

Grafik tarafında hisse şu an 7,04 TL seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadede 7,50 TL üzerinde kalıcılık sağlanırsa 8,20 TL ve 9,00 TL seviyelerine doğru yeni bir ralli potansiyeli oluşabilir. Aşağıda ise 6,70 TL destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

KOLEKSİYON MOBİLYA (KLSYN): GERİ ALIM HAMLESİ VE DÜŞEN KÂRLILIK

Koleksiyon Mobilya, geçtiğimiz haftalarda yaptığı hisse geri alım programıyla gündeme gelmişti. Ancak 15 Eylül’de yaklaşık 1,2 milyon adet hisseyi piyasada satması, yatırımcıların dikkatini çekti. Şirketin nakit yönetimi açısından bu adımı atması, fiyat hareketleri üzerinde de etkili oldu.

Mali tablolarda ise kârlılıkta sert bir daralma göze çarpıyor. 2025’in ilk yarısında 11,2 milyon TL net kâr açıklayan şirket, geçen yıl aynı dönemde 198 milyon TL kâr etmişti. Buna rağmen özkaynakların 3 milyar TL’nin üzerine çıkması, şirketin finansal açıdan güçlü kaldığını gösteriyor.

Teknik analizde ise 7,00 TL civarındaki destek bölgesinin korunması önemli. Yukarı yönlü hareketlerde 8,20 TL ilk direnç, hacmin artması halinde 9,00 TL üzeri test edilebilir. Özellikle son satış işlemlerinin ardından oluşan fiyat dengesi, yatırımcıların kısa vadeli fırsat arayışını tetikliyor.

Ege Seramik zararını azaltma çabasıyla toparlanma sinyali verirken, Eksun Gıda güçlü kârlılığı ve yatırım haberleriyle öne çıkıyor. Koleksiyon Mobilya’da ise geri alım stratejileri ve fiyat hareketleri yatırımcı ilgisini canlı tutuyor.

Teknik göstergeler, bu üç hissenin de önümüzdeki hafta içinde sert hareketler yapabileceğine işaret ediyor. Piyasada “%100 prim potansiyeli” söylemleri dolaşırken, yatırımcıların dikkatini çeken bu hisseler borsada.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir