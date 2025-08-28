Alınan karar ile Metemtur’un sermayesi 108 milyon TL’den 174,71 milyon TL’ye çıkarılacak ve yeni unvan “Blume Metal Kimya A.Ş.” olacak.

BİRLEŞMENİN BORSAYA YANSIMASI

Borsa İstanbul yatırımcıları açısından bu birleşme, şirketin faaliyet alanlarını genişletmesi ve sermayesini güçlendirmesi bakımından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Birleşme kararlarının SPK tarafından onaylanmış olması, piyasa güveni açısından da pozitif bir gelişme.

Özellikle sanayi ve kimya sektörlerine atılan adım, şirketin yalnızca turizm ve enerji tarafında değil, üretim ve endüstriyel faaliyetlerde de söz sahibi olacağını gösteriyor.

Bu durum, yatırımcı nezdinde orta-uzun vadeli beklentileri artırabilir.

Ayrılma hakkı fiyatı 13,62 TL olarak belirlenmesine rağmen, Genel Kurul’da hiçbir pay sahibinin bu hakkı kullanmaması, yatırımcıların birleşmeye olumlu baktığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Bu gelişme, hisse senedi üzerinde kısa vadede dalgalanmalar yaratsa da uzun vadede birleşmenin sinerji yaratma potansiyeli hisse performansına destek sağlayabilir.

BİRLEŞME DETAYLARI

• Birleşme oranı: Metemtur %61,83 – Galvano %38,17

• Değişim oranı: 1.000 adet Galvano payı için 66.710.255,57 adet Metemtur payı verilecek

• Sermaye artırımı: 108 milyon TL → 174.710.255,57 TL

• Yeni unvan: Blume Metal Kimya A.Ş.

• Ayrılma hakkı: 13,62 TL, kullanılmadı

• Aracı kurum: Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. (ayrılma hakkı işlemleri için yetkilendirildi)

SEKTÖREL ETKİ VE STRATEJİK HEDEFLER

Metemtur’un bu birleşme ile enerji ve turizm dışında metal, kimya ve sanayi sektörlerine açılması, şirketi çok yönlü bir holding yapısına dönüştürüyor.

Yönetim kurulu, birleşmenin uzun vadeli stratejiler doğrultusunda kârlılığı artırarak daha etkin bir temettü politikası oluşturacağı görüşünde.

Bu çeşitlenme hem gelir kalemlerini artıracak hem de piyasa dalgalanmalarına karşı şirketin daha dirençli bir yapıya kavuşmasını sağlayacak.

Özellikle sanayi ve kimya sektörlerindeki büyüme potansiyeli, şirketin yatırımcı tabanını da genişletebilir.

ŞİRKET HAKKINDA

• Kuruluş: Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.

• Faaliyet Alanları (birleşme öncesi): Enerji üretimi, turizm yatırımları, gayrimenkul geliştirme.

• Yeni Faaliyet Alanları (birleşme sonrası): Sanayi, metal ve kimya sektörü faaliyetleri.

• Yeni Unvan: Blume Metal Kimya A.Ş.

• Sermaye: 174,71 milyon TL.

• Merkez: İstanbul – Tuzla.