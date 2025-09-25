Temeli 1969 yılına dayanan Işıklar Holding’in iştiraklerinden biri olan Işıklar Enerji Yapı Holding, çimento, enerji, yapı malzemeleri ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışındaki projeleriyle de dikkat çekiyor. Son dönemde enerji yatırımlarına ağırlık veren şirketin hisseleri bir ayda %95,12 yükselerek yatırımcılarına olağanüstü bir getiri sağladı. 100 bin TL yatıran bir yatırımcı bugün portföyünü yaklaşık 195 bin TL’ye çıkarmış durumda.

İPEK DOĞAL ENERJİ (IPEKE)

Koza Grubu bünyesinde yer alan İpek Doğal Enerji, petrol, doğal gaz ve madencilik faaliyetleriyle öne çıkıyor. Şirket, özellikle yerli enerji kaynaklarının işletilmesi konusunda stratejik bir role sahip. Borsada son bir ayda %21,73 değer kazanan İpek Enerji, yatırımcıların en çok tercih ettiği enerji hisseleri arasında öne çıktı.

ASELSAN (ASELS)

Türkiye’nin savunma sanayisinde amiral gemisi konumundaki Aselsan, elektronik sistemlerden radar teknolojilerine, haberleşmeden insansız sistemlere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteriyor. 1975’te kurulan şirket, son dönemde milli projelere katkısıyla gündemde. Hisseler son bir ayda %19,59 prim yaptı ve yatırımcısına güvenli bir getiri sundu.

RAL YATIRIM HOLDİNG (RALYH)

Gayrimenkul geliştirme, enerji ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren Ral Yatırım Holding, özellikle büyük ölçekli konut ve ticari projeleriyle biliniyor. Ayrıca yenilenebilir enerji yatırımlarını da artıran şirket, son bir ayda %16,04 yükseliş kaydederek yatırımcısına çift haneli kazanç sağladı.

BATI ÇİMENTO (BTCIM)

Türkiye’nin önde gelen çimento üreticilerinden Batı Çimento, inşaat ve altyapı sektöründeki talep artışından fayda sağlayan şirketler arasında. Yurt içi ve yurt dışı pazarda etkin olan şirketin hisseleri bir ayda %17,91 değer kazandı.

DİĞER DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

Yükseliş yalnızca bu hisselerle sınırlı kalmadı. Enerji depolama, savunma ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) %36,33, güneş paneli üretimiyle öne çıkan CW Enerji (CWENE) %17,42 ve yenilenebilir enerji şirketlerinden Margün Enerji (MAGEN) ise %14,66 getiri sağladı.

100 BİN TL YATIRAN NE KAZANDI?

Son bir ayda doğru hisselere yatırım yapanlar, altın ya da dövize yönelen yatırımcılardan çok daha fazla kazanç elde etti. Özellikle Işıklar Enerji (IEYHO) yatırımcıları bu dönemin en şanslı kesimi oldu. Sadece bir ay önce 100 bin TL yatıran bir yatırımcının portföyü bugün 195 bin TL’ye ulaştı. Yani kısa sürede neredeyse sermayesini ikiye katladı.

Benzer şekilde, İpek Enerji (IPEKE) ve Aselsan (ASELS) gibi şirketlerde yatırımlar da oldukça kârlı geçti. 100 bin TL yatıran bir yatırımcı İpek Enerji’de yaklaşık 121 bin 700 TL, Aselsan’da ise 119 bin 500 TL’ye ulaştı.

Çimento sektöründen Batı Çimento (BTCIM) ise 100 bin TL’lik yatırımı 117 bin 900 TL seviyesine taşıdı. Kısacası, son bir ayda Borsa İstanbul’da doğru hisselere yönelen yatırımcılar, altın ve dövize kıyasla çok daha yüksek bir kazanç sağladı. Ancak uzmanlar, bu tür sert yükselişlerin ardından geri çekilmelerin de olağan olduğunu hatırlatıyor ve yatırımcıları temkinli olmaya çağırıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Borsa son dönemde yüksek kazanç fırsatları sunsa da uzmanlar, bu tür sert yükselişlerin ardından yatırımcıların temkinli olması gerektiğini hatırlatıyor. Kısa vadeli dalgalanmaların yüksek risk içerdiği, uzun vadeli yatırım perspektifinin daha sağlıklı olduğu vurgulanıyor.