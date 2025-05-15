Citi analistleri, petrol fiyatlarının son dönemdeki yükselişine rağmen, yılın ilerleyen dönemlerinde ABD ile İran arasında olası bir nükleer anlaşmanın yaklaşmasıyla birlikte düşmesini bekliyor. Brent petrol fiyatları, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla birlikte varil başına 60 dolardan 66 doların üzerine çıktı.

PETROL FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Citi, özellikle ABD ile Orta Doğu arasında gerçekleşebilecek potansiyel jeopolitik anlaşmalar göz önüne alındığında, bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde petrol fiyatlarının varil başına ortalama 62 ila 63 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları dikkatle takip ediyor.