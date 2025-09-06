Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon verisine çevrildi. Geçtiğimiz hafta içinde ABD’nin istihdam verileri ve tarım dışı istihdam verisi açıklanmıştı.

Beklenti altı gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası altın rekor kırmıştı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı merakla bekleniyor.

Bunu yanında gelecek hafta Japonya'da büyüme, Çin'de dış ticaret dengesi, Japonya'da makine siparişleri, Çin'de üretici enflasyonu, Japonya'da üretici enflasyonu ve Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak.

YURT İÇİNDE TCMB'NİN FAİZ KARARI TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Gelecek hafta yurt içinde çarşamba günü sanayi üretimi, perşembe günü TCMB'nin faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistikleri, cuma ödemeler dengesi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi verileri takip edilecek.

(AA)