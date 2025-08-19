ABD’de gerçekleşen Trump–Zelenskiy zirvesi, küresel piyasalarda farklı yönlü fiyatlamalara yol açtı. Zirveden çıkan temkinli iyimserlik, yatırımcıların risk iştahını artırırken, bazı sektörlerde baskı yarattı.

SAVUNMA HİSSELERİ GERİLEDİ

Zirvenin ardından barış umutlarının öne çıkmasıyla birlikte savunma şirketlerinde sert kayıplar görüldü. Londra Borsası’nda savunma sanayi hisseleri yaklaşık yüzde 2,4 düşüş yaşarken, FTSE 100 endeksi ise genel olarak yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.

BANKACILIK VE ENERJİ HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Finans sektörü zirveden olumlu etkilendi. Özellikle Avrupa’da bankacılık hisseleri talep gördü; Metro Bank, not artışı sonrası yüzde 4 prim yaptı. Enerji ve madencilik şirketleri de yükselişten pay aldı. Endüstriyel metallerde ve petrol piyasasında yaşanan toparlanma, enerji endeksinin yüzde 0,5 artış göstermesine neden oldu.

ABD BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Zirvenin etkisi ABD vadeli piyasalarında da hissedildi. Dow Jones ve S&P 500 vadeli kontratları hafif değer kaybederken, Nasdaq tarafında sınırlı bir yükseliş görüldü. Analistler, yatırımcıların hem zirve sonuçlarını hem de bu hafta yapılacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nu yakından takip ettiğini belirtiyor.

