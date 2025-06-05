Petrol, ABD’de benzin ve motorin stoklarındaki artış ile Suudi Arabistan’ın temmuz ayı için Asyalı alıcılara yönelik ham petrol fiyatlarını düşürmesinin ardından geriledi.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,3 düşerek varil başına 64,65 dolara geriledi. ABD ham petrolü ise yüzde 0,5 kayıpla 62,58 dolara düştü.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DEĞER KAYBETMİŞTİ!

Petrol fiyatları, çarşamba günü yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek kapanmıştı. Bu düşüş, ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) açıkladığı ve dünyanın en büyük ekonomisinde zayıf talebi yansıtan resmi verilere göre benzin ve distilat stoklarının beklenenden fazla arttığını göstermesinin ardından geldi.

SON 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Petrol fiyatlarındaki zayıflığa katkıda bulunan bir diğer unsur ise, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan’ın, Asyalı alıcılara sattığı temmuz ayı petrol fiyatlarını son dört yılın neredeyse en düşük seviyelerine indirmesi oldu.

Suudi Arabistan’ın bu fiyat indirimi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya gibi müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun hafta sonu Temmuz ayı için günlük 411 bin varil üretim artışı kararı almasının ardından geldi.

Kaynak: BloombergHT