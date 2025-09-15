MAYIS AYINDA YAPILAN KAP AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz mayıs ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, Tera Grubu ile KUYAŞ arasında olası bir iş birliği için ön görüşmelere başlandığı duyuruldu. Açıklamada, “Farklı sektörlerde büyüme odaklı stratejik yatırımlar gerçekleştiren Tera Grubu, öncelikli olarak teknolojiye yönelik madencilik alanında potansiyel yatırımları değerlendirmek üzere KUYAŞ Yatırım A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır” ifadeleri yer aldı. Görüşmelerin ön aşamada olduğu, somut bir gelişme olması halinde kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

TERA’NIN TAKASLARDA ÖNE ÇIKIŞI

KUYAŞ hisselerinde son dönemde en belirgin hareket Tera Yatırım tarafında gerçekleşti. Net 45,2 milyon lotluk alımla açık ara öne çıkan kurum, toplam işlemlerin yaklaşık üçte ikisini kontrol ediyor. Bu tablo, Tera’nın kısa vadeli al sat hareketlerinden ziyade tahtada güçlü ve stratejik bir pozisyon alma niyetini gösteriyor.Bank of America yaklaşık 8,3 milyon lot net alımla ikinci sırada yer aldı. Yabancı kurumun daha çok destekleyici pozisyonda olduğu, alımların fiyatı koruma yönünde katkı sağladığı görülüyor.

Oyak Yatırım ise 6,7 milyon lot net alımla üçüncü sırada bulunuyor.Satış tarafında ise Marbaş dikkat çekiyor. Marbaş’ın 22,7 milyon lotluk net satışı toplam satışların üçte birinden fazlasını oluşturuyor. A1 Capital’in 9,7 milyon lot, Şeker Yatırım’ın 7,6 milyon lot, İş Yatırım’ın ise 3,4 milyon lot net satış yaptığı dikkate değer.

Bu tablo, tahtada Tera merkezli güçlü bir alım ile Marbaş odaklı yoğun bir satışın karşı karşıya geldiğini ortaya koyuyor. Tera’nın agresif alımları fiyat üzerindeki baskıyı azaltırken, Marbaş ve A1 Capital’in satışları dengeyi aşağı yönlü zorluyor.

Genel görünümde Tera’nın yüzde 67,7 oranında net alım payına sahip olması, tahtadaki yön belirleyici gücün büyük ölçüde bu kurumda olduğunu gösteriyor. Eğer Tera bu pozisyonunu korumaya devam ederse kritik destek bölgelerinde gelebilecek tepki alımlarının daha güçlü olma ihtimali artıyor. Ancak satış tarafının aynı hızla sürmesi halinde 43,14 ve 41,24 seviyelerindeki desteklerin yeniden test edilmesi olasılığı gündemde kalmaya devam edecek.

TEKNİK GÖRÜNÜM KUYAŞ

Hissesi teknik açıdan değerlendirildiğinde, 72 TL seviyelerinden başlayan düşüşün ardından 50 TL bandında işlem görüyor. Grafikte 54,50 TL seviyesi kısa vadeli direnç olarak öne çıkarken, aşağı yönlü hareketlerde 43,14 / 41,24 TL bandı kritik destek bölgesi olarak izleniyor. Fiyat halen yükseliş kanalının içinde bulunuyor. Kanal alt bandına yakın seyir, olası tepki alımlarını gündeme getirebilir. 54,50 TL üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 60 TL üzeri seviyelere doğru yeni bir yükseliş ihtimali oluşabilir.

KUYAŞ hisseleri, Tera Grubu’nun alım yoğunluğu ve mayıs ayında yapılan iş birliği açıklamasıyla birlikte yatırımcıların yeniden ilgisini çekiyor. Teknik açıdan kritik destek bölgelerinin korunması, orta vadede hissede yeni bir yükseliş trendi için önemli bir eşik olarak görülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

KUYAŞ ne zaman halka arz edildi?

2010 yılında halka arz edildi ve Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Tera ve KUYAŞ arasında hangi konuda görüşmeler yapılıyor?

Teknolojiye yönelik madencilik alanında olası stratejik yatırımlar için ön görüşmeler sürdürülüyor.

Tera’nın KUYAŞ hisselerinde takas yoğunluğu nedir?

Son dönemde net 45 milyon lotun üzerinde alım yapan Tera, toplam alımların yaklaşık %67’sine sahip durumda.

KUYAŞ hisselerinde kritik destek seviyeleri nerede?

43,14 / 41,24 TL bandı kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Hissede yükseliş için hangi seviyeler takip edilmeli?

Kısa vadede 54,50 TL’nin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 60 TL üzeri seviyelere doğru toparlanma ihtimali artabilir.

Yatırım tavsiyesi değildir