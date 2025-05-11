ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerini hafifletmeye yönelik müzakereler bugün de devam etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in liderliğindeki heyetler, İsviçre’nin Cenevre şehrinde dün başlayan karşılıklı ticaret müzakereleri çerçevesinde aylardır süren ticaret savaşının küresel etkilerini hafifletmek amacıyla bugün tekrar bir araya geldi.

DÜN YAKLAŞIK 8 SAAT SÜREN BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Çin Başbakan Yardımcısı Lifeng, ABD Hazine Bakanı Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile dün yaklaşık 8 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu, dünyanın en büyük iki ekonomisinin karşılıklı olarak mallarına yüzde 100’ün üzerinde gümrük vergileri uygulamaya başlamasından bu yana ilk yüz yüze görüşmeydi. Taraflar, dün yapılan görüşmelerin içeriği hakkında yorumda bulunmamıştı ancak ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün İsviçre'de Çin ile çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Pek çok şey konuşuldu, pek çok konuda anlaşmaya varıldı. Dostane ancak yapıcı bir şekilde tam bir yeni başlangıç müzakere edildi. Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in ABD iş dünyasına açıldığını görmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydedildi" ifadelerini kullanmıştı.

GÜMRÜK VERGİLERİ GERİLİMİ YÜKSELTMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. 75'ten fazla ülkenin ticari sorunları çözmek için ABD ile iletişime geçtiğini belirten Trump, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı. Trump, buna rağmen ABD’nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin’e yönelik tarife oranını yüzde 145’e çıkarmıştı. Çin yönetimi ise ABD’nin hamlesine yüzde 125’lik gümrük vergisi uygulaması ile yanıt vermişti.

TİCARET MÜZAKERELERİ BAŞLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük tarifelerini tepkiler üzerine 90 gün süreyle askıya almıştı. Trump, buna rağmen ABD’nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin’e yönelik tarife oranını yüzde 145’e çıkarmıştı. Çin yönetimi ise, ABD’nin hamlesine yüzde 125’lik gümrük vergisi uygulaması ile yanıt vermişti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan ticaret gerginliği, küresel piyasalarda da endişeye neden olmuştu. Dün İsviçre’nin Cenevre şehrinde başlayan ABD-Çin ticaret müzakereleri, ticaret gerginliğinin sona erebileceğine dair umutları artırmıştı. (İHA)