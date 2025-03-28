Trump'ın hamleleri tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak ithal otomobillere getirdiği yüzde 25'lik ek gümrük vergisi getirmesi dikkat çekerken Fed yetkililerinden açıklama gecikmedi.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, ek gümrük vergisinin tüketiciye yansımayacağını düşündüğünü aktardı ve şirketlerin fiyatlandırma ve kâr marjları konusunda zor kararlar almak zorunda kalacağını da vurguladı.

Barkin, "Sezgilerim, tüketicilerin doğrudan bu verginin tamamıyla karşı karşıya kalmayacağı yönünde” diyerek rekabetin önemli olduğunu ifade edip şu sözleri sarf etti:



“Şirketler, bu maliyeti tüketiciye mi yansıtacak, kâr marjlarını mı azaltacak yoksa süreçlerinde maliyetleri başka bir yerden mi düşürecek, bu sorularla yüzleşmek zorunda kalacaklar”

Barkin ayrıca, döviz kurları ve diğer düzenlemelerin de fiyatlandırmada rol oynayabileceğini ifade etti.

GÜMRÜK VERGİLERİ ENFLASYONU TETİKLEYEBİLİR

Boston Fed Başkanı Susan Collins, Trump yönetiminin getirdiği gümrük vergilerinin ABD enflasyonunu yükselteceğini ancak bu etkinin ne kadar kalıcı olacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Boston’daki bir etkinlikte konuşan Collins, “Yakın vadede gümrük vergilerinin enflasyonu artırması kaçınılmaz görünüyor” dedi. Collins ancak şu an için bu artışın kısa ömürlü olmasının daha muhtemel olduğunu belirtti.

Yine de enflasyonist baskının daha uzun süreli olma riski bulunduğunu vurgulayan Collins, fiyatların ne kadar etkileneceğinin büyük ölçüde tarifelerden etkilenen ülkelerin tepkilerine ve alınan önlemlere bağlı olacağını ifade etti.