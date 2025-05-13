Cox Automotive'in Kelley Blue Book verilerine göre, tüketicilerin nisan ayında yeni araçlar için ödediği ortalama fiyat, mart ayına kıyasla yüzde 2,5 yükseldi. Bu oran, son yıllarda aynı dönemde görülen ortalama yüzde 1,1'lik artışın iki katından fazla. Verilere göre, bu ölçekteki son artış, pandemiye bağlı üretim duruşlarının yaşandığı Nisan 2020'de kaydedilmişti.

EK MALİYETLERE RAĞMEN PROMOSYON

Tarifeler, sadece Çin'i değil, Meksika ve Kanada gibi ABD'nin önemli ticaret ortaklarından yapılan ithalatı da kapsıyor. Otomobil üreticileri, bu maliyet baskılarına karşı çeşitli stratejiler geliştirirken, çoğu marka liste fiyatlarını değiştirmekten kaçındı. Hyundai, Ford ve Jeep markasını bünyesinde barındıran Stellantis gibi şirketler, ek maliyetlere rağmen promosyonlarla tüketiciyi teşvik etmeyi sürdürdü.



TALEP HIZLA ARTTI

Ancak sektör temsilcileri, tüketicilerin gümrük vergilerinin fiyatlara yansıyacağına dair beklentilerle alıma yönelmesi nedeniyle talebin son aylarda hızla arttığını belirtiyor. Bu eğilim, ortalama satış fiyatlarını yukarı çekerken, özellikle bazı popüler modellerde ciddi fiyat sıçramalarına neden oldu.

Cox Automotive'in kıdemli analistlerinden Erin Keating, “Üreticiler fiyatlarını sabit tutsa da, tüketicilerin gelecekteki artış beklentisi piyasada fiili bir enflasyon etkisi yaratmış olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: CNBC-e