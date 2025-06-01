Zorlu Enerji (ZOREN), 2025 yılının ilk yarısında 8,35 milyar TL net zarar açıkladı. İşte zararın nedenleri, bilanço detayları ve finansal riskler.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), 2025’in ilk yarısında ana ortaklık payına düşen 8 milyar 354 milyon TL net zarar açıkladı. Operasyonel kârlılık pozitif olsa da, devasa kur farkı ve faiz giderleri bilançoyu kırmızıya çevirdi.
Şirket, yılın ilk 6 ayında 13 milyar 91 milyon TL hasılat elde etti. Satışların maliyeti 12 milyar 159 milyon TL olurken, 932 milyon TL brüt kâr yazıldı. Operasyonel kârlılık pozitif olmasına rağmen, net kâra ulaşmak mümkün olmadı.
ASIL DARBE FİNANSMAN GİDERLERİNDEN
2025’in ilk yarısında 13 milyar 603 milyon TL finansman gideri oluştu.
Kur farkı gideri: 9 milyar 471 milyon TL
Faiz gideri: 3 milyar 912 milyon TL
Diğer: 219 milyon TL
Bu devasa finansman yükü, operasyonel performansı tamamen silip süpürdü. Finansman gelirleri (2,95 milyar TL) zararı telafi edemedi.
ENFLASYON MUHASEBESİ ETKİSİ
TMS 29 kapsamında enflasyon düzeltmesinden doğan 1,41 milyar TL net parasal pozisyon kazancı bilanço içinde artı yazsa da, finansman yükünü dengeleyemedi.
KUR RİSKİ ALARM VERİYOR
Şirketin net yabancı para pozisyonu -32,94 milyar TL seviyesinde. Döviz yükümlülüklerinin varlıkları aşması, kur farkı zararlarını tetikleyen ana faktörlerden biri.
FAVÖK POZİTİF AMA YETMİYOR
ZOREN, 2025’in ilk yarısında 5,68 milyar TL FAVÖK açıkladı. Ancak kur ve faiz yükü, pozitif FAVÖK’ü net kâra taşımaya yetmedi.
Kilit Veriler
Hasılat: 13,09 milyar TL
Brüt Kâr: 932 milyon TL
Finansman Giderleri: 13,60 milyar TL
Net Zarar: 8,35 milyar TL
Net Döviz Pozisyonu: -32,94 milyar TL
FAVÖK: 5,68 milyar TL