Yüksek faiz ortamında uzun süredir kırmızı mumlarla boğuşan BIST 100 endeksinde geçen ayki getiri yatırımcıyı sevindirdi. Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık beklenti üstü faiz indirimi sonrası temmuzda BIST 100 endeksi yüzde 10,63 nominal getiri performansıyla enflasyonu yüzde 8,4 oranında geride bıraktı.

Borsadaki toparlanma süreci reel getiri oranlarına da yansıdı. BIST 100 endeksi, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) baz alındığında 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getiri sağladı.

Haziran ayında 9 bin seviyelerinde işlem gören BIST 100 endeksi, geçen ay yükselişe geçti.

17 ay sonra ilk! BIST 100 enflasyonu yenmeyi başardı 1

ENFLASYON TEMMUZDA SON 44 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE ÇEKİLDİ

Ana endeks, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirdiği temmuzda yeniden 10 bin seviyesini aştı, yakın zamanda da 11 bin düzeyini geride bıraktı.

17 ay sonra ilk! BIST 100 enflasyonu yenmeyi başardı 2

Borsadaki bu yükselişe paralel olarak geçen ay enflasyondaki gerileme de sürdü.

Enflasyon, temmuzda yüzde 33,5 ile son 44 ayın en düşük seviyesine indi.

17 ay sonra ilk! BIST 100 enflasyonu yenmeyi başardı 3

BORSA İSTANBUL TEMMUZDA ALTINI SOLLADI

BIST 100 endeksi, borsadaki yükseliş ve enflasyondaki düşüşle, mevduat faizi, altın ve dolar gibi diğer yatırım araçlarını geride bırakarak geçen ay en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

17 ay sonra ilk! BIST 100 enflasyonu yenmeyi başardı 4

Endeks, geçen ay yüzde 10,63 nominal getiri sağlarken, enflasyonu yüzde 8,4 oranında geride bıraktı. Böylece BIST 100 endeksi, 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getirisiyle yatırımcısını sevindirdi.

(AA)

