Son olarak eylül ayında gündeme gelen pay geri alım programı dikkat çekti. Şirket yönetimi, ortalama 38,79 TL fiyattan 500 bin adet hisseyi geri aldı.

Bu hamleyle birlikte toplam geri alınan pay miktarı 2,9 milyon adede ulaştı. Borsada işlem gören yatırımcılar için bu adım, şirketin hisse fiyatına güveninin açık bir göstergesi olarak yorumlandı.

BİLANÇO SONUÇLARI BEKLENTİLERİ AŞTI MI?

Mavi’nin ikinci çeyrek finansal sonuçları ise piyasalarda geniş yankı buldu. Konsolide gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 gerilese de FAVÖK marjı yüzde 18,2 ile güçlü kaldı.

Net kâr tarafında ise 231 milyon TL açıklayan şirket, beklentilerin bir miktar altında kalmasına rağmen operasyonel verimliliğini korudu.

Bununla birlikte yönetim, 2025 yılına dair büyüme tahminlerini revize ederek daha temkinli bir görünüm sundu.

Bu revizyon, yatırımcıların kısa vadeli beklentilerini sınırlasa da uzun vadede istikrar arayışına işaret ediyor.

GRAFİKTE KRİTİK EŞİK

Teknik görünüme bakıldığında MAVI hissesi düşen kanalın alt bandına kadar geriledi. 37,80 – 38,00 seviyelerinde güçlü bir destek hattı bulunuyor. Bu seviyeden gelen olası bir tepki alımı, fiyatı önce 41,16 direncine, ardından 44,00 – 46,00 bandına taşıyabilir.

Bu hareketin gerçekleşmesi halinde yatırımcılar için bir haftalık süreçte yüzde 18’e yakın kazanç potansiyeli masada.

Öte yandan, 36,00 seviyesinin altına sarkılması halinde satış baskısının artması bekleniyor. Ancak mevcut teknik tablo, özellikle şirketin geri alım programıyla birleşince, dipten dönüş ihtimalinin daha ağır bastığını gösteriyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ MAVİ’DE

Son aylarda temettü ödemesi, sermaye artırımı ve pay geri alımıyla gündeme gelen Mavi, hem temel verilerde hem de teknik göstergelerde dikkat çekici bir noktaya gelmiş durumda.

Önümüzdeki günlerde fiyatın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Ancak grafiklerin işaret ettiği senaryo, yatırımcılara kısa vadede önemli kazanç fırsatları sunabilecek bir görünüm barındırıyor.