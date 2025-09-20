Borsa İstanbul’un son günlerde en çok konuşulan hisselerinden biri kuşkusuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) oldu. Sadece bir haftada neredeyse yüzde 100’e yakın prim yapan hisse, yatırımcıların ilgisini üzerine çekerken gözler şimdi “yükseliş devam eder mi?” sorusuna çevrilmiş durumda.

IEYHO HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

SON 6 AYLIK GELİŞMELER

Geçtiğimiz altı aylık döneme bakıldığında şirketin oldukça hareketli bir gündemle karşı karşıya kaldığı görülüyor. Nisan ayında olağan genel kurul davetiyle başlayan süreç, temmuz ayında mahkemeden çıkan kritik kararlarla farklı bir boyut kazandı. Eski yönetimin Çemaş’a yaptığı hisse satışının yok hükmünde olduğuna ilişkin karar yatırımcılar tarafından olumlu karşılanırken, kayyım atamasına dair tartışmalar da uzun süre gündemde kaldı. Ağustos ayında gelen 2025/06 finansal sonuçları ise tabloyu daha karmaşık hale getirdi. Varlıklarını artıran şirketin kâr edememesi dikkat çekerken, Eylül ayında açıklanan olağanüstü genel kurul çağrısı hisse üzerindeki beklentileri yeniden yükseltti.

2025/06 BİLANÇO GÖRÜNÜMÜ

Bilanço rakamları incelendiğinde, şirketin toplam varlıklarını 5,97 milyar TL’ye, özkaynaklarını ise 3,75 milyar TL’ye çıkardığı görülüyor. Ancak operasyonel tarafta tablo aynı derecede güçlü değil. 1,49 milyar TL’lik hasılata karşın esas faaliyet zararı 55 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Net dönem zararı ise 228,6 milyon TL olarak kaydedildi. Yani varlık tabanı büyürken kârlılık sorunu devam ediyor. Bu durum, yatırımcıların gözünü şirketin yeni yönetim hamlelerine ve operasyonel iyileştirmelerine çevirmiş durumda.

TEKNİK ANALİZ: YÜKSELİŞ NEREYE KADAR?

Teknik görünüme gelindiğinde, IEYHO’nun 0,50 dolar üzerinde kalıcı olup olamayacağı kritik önem taşıyor.

Bu seviyenin üzerinde kalınması, kısa vadede 0,64 dolara doğru yeni bir hareketin fitilini ateşleyebilir. Daha uzun vadede ise grafikler 1,06 dolar seviyesini işaret ediyor. Son yükselişin yüksek hacimle gelmesi, alım iştahının güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak hızlı yükseliş sonrası kâr satışları ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor.

YATIRIMCILARIN MERAK ETTİĞİ SORU

Yatırımcıların aklındaki asıl soru ise şu: Son bir haftada yüzde 100’e yakın değer kazanan IEYHO, önümüzdeki günlerde yüzde 200’e varan bir ralliye imza atabilir mi? Piyasa katılımcıları, haber akışının, bilanço sonuçlarının ve teknik göstergelerin aynı anda belirleyici olacağını düşünüyor. Şirketin önümüzdeki aylarda atacağı adımlar ve piyasa koşulları, bu sorunun cevabını şekillendirecek gibi görünüyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir