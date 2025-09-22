Resmiyet kazanmamış olsa da, kulislerde konuşulan bu olasılık yatırımcıların beklentilerini yukarı taşımış durumda.

2025 / 6 AYLIK BİLANÇO: GÜÇLÜ SATIŞLAR, ARTAN KÂRLILIK

Tapdi Oksijen’in yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları, şirketin istikrarlı büyümesini koruduğunu gösteriyor.

• Net satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde XX artış kaydedildi.

• Net kâr, XX milyon TL seviyesine ulaşarak yatırımcıların beklentilerini karşıladı.

• Faaliyet kârı marjında görülen iyileşme, operasyonel gücün arttığını işaret ediyor.

• Özsermaye / borç dengesi ise sağlıklı seviyelerde kaldı.

Bu rakamlar, şirketin yalnızca sağlık ve eğitim sektöründe değil, sermaye piyasalarında da büyüme iştahını koruduğunu ortaya koyuyor.

SON 6 AYLIK HABERLER: BEDELSİZ, GERİ ALIM VE SATIŞLAR

TNZTP’nin son altı aylık sürecinde yatırımcıların dikkatini çeken birçok gelişme yaşandı:

• Bedelsiz Sermaye Artırımı: Şirket, yüzde 83,07 oranında bedelsiz sermaye artırımıyla çıkarılmış sermayesini 218,5 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltti. Bölünme sonrası hisse fiyatı 25 TL seviyelerine düştü, bu da yeni yatırımcıların ilgisini artırdı.

• Pay Geri Alımları: Zaman zaman kendi hisselerini piyasadan toplayan şirket, bu hamleleriyle güven mesajı verdi.

• Pay Satışları: Şirket ayrıca daha önce aldığı bazı payları da piyasaya geri sattı. Bu işlemler, nakit yönetimi kapsamında değerlendirildi.

• İşlem Hacmi: Bedelsiz sonrası dalgalı seyir sürse de TNZTP yüksek işlem hacmini korudu, bu da hisseye olan yoğun ilgiyi gösterdi.

SATIN ALMA SÖYLENTİLERİ: RESMİLEŞMEDİ AMA KULİSLERDE GÜÇLÜ

Piyasada TNZTP’nin sektörde yeni bir satın almanın eşiğinde olduğu konuşuluyor. Henüz şirketten resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, yatırım kulislerinde bu ihtimal güçlü şekilde dile getiriliyor.

Yatırımcıların yorumlarına göre olası bir satın alma, şirketin ölçeğini ciddi biçimde büyütebilir ve orta vadede hisse fiyatına doğrudan yansıyabilir. Ancak bu iddiaların teyit edilmediğini özellikle vurgulamak gerekiyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: YÜZDE 200 POTANSİYEL YATIRIMCILARI HEYECANLANDIRIYOR

Bedelsiz sonrası fiyatı 25 TL seviyelerine gerileyen TNZTP, teknik olarak yatırımcıları heyecanlandıran bir görünüme sahip.

Bedelsiz bölünme sonrası fiyatı cazip seviyelere inen TNZTP, güçlü bilançosu, geri alım hamleleri ve kulislerde dolaşan satın alma söylentileriyle dikkat çekiyor.

Teknik göstergelerde görülen yüzde 200 potansiyel, hisseyi yatırımcıların radarının en üst sırasına taşıyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.