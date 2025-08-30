Borsa İstanbul’da 29 Ağustos 2025 itibarıyla açıklanan takas verilerine göre, son 5 işlem gününde aracı kurumların alım-satım hareketleri dikkat çekti.

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Son 5 günde en yüksek net alımı 22,1 milyar TL ile Tera Yatırım gerçekleştirdi. Onu 4,88 milyar TL ile Yapı Kredi, 2,85 milyar TL ile YFAS, 1,20 milyar TL ile Deniz Yatırım ve 1,04 milyar TL ile Garanti izledi. İlk 10’da ayrıca Midas, HSBC, TEB Yatırım, Oyak ve Ahlatcı Yatırım da yer aldı.

EN ÇOK SATIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında ise öne çıkan aracı kurum A1 Capital oldu. Şirket, son 5 günde toplam 11,18 milyar TL net satış gerçekleştirdi. A1 Capital’i 5,87 milyar TL ile Tacirler, 5,31 milyar TL ile Ak Yatırım, 4,85 milyar TL ile Info Yatırım ve 2,37 milyar TL ile İş Yatırım takip etti. Ayrıca Ünlü & Co, Gedik, Bank of America, Halk Yatırım ve Bulls Yatırım da satış tarafında öne çıkan diğer aracı kurumlar oldu.

GENEL GÖRÜNÜM

Son 5 işlem gününde Borsa İstanbul’da alım tarafında özellikle Tera Yatırım’ın güçlü alımı, satış tarafında ise A1 Capital’in yüksek hacimli işlemleri yatırımcıların dikkatini çekti.