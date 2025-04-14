Küresel ticaret savaşının ortasında zayıf büyüme görünümü göz önüne alındığında, banka petrol talebinin geçen yılın sonu ile 2025'in sonu arasında günde sadece 300 bin varil artmasını bekliyor.

900 BİN VARİL DÜŞÜRDÜ

Banka, ABD ve Çin arasında tırmanan ticaret savaşı nedeniyle mart ortasından bu yana 2026'nın dördüncü çeyreği için küresel talep büyüme tahminlerini günde 900 bin varil düşürdü.

Goldman, piyasanın gelecekteki bazı stok artışlarını hesaba katmasına rağmen, 2025'te 800 bin varil ve 2026'da 1,4 milyon varillik büyük fazlalıkların petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edeceğini tahmin etti.

Goldman Sachs, küresel ekonomik yavaşlama veya OPEC+ olarak adlandırılan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin 2,2 milyon varillik gönüllü kesintilerinin tamamen tersine dönmesi senaryosunda, Brent petrol fiyatları 2026'da muhtemelen 40 dolar aralığına düşebilir ve aşırı birleşik senaryoda potansiyel olarak 40 doların altına düşebileceğini söyledi.