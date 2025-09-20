Bu hamle, yalnızca göçmenler için değil, Amazon, Microsoft, Apple, Meta gibi teknoloji devleri için de büyük bir maliyet baskısı anlamına geliyor.

H-1B VİZESİ NEDİR?

H-1B, ABD’nin yüksek vasıflı yabancı çalışanları ülkeye çekmek için uyguladığı özel bir çalışma vizesidir.

Özellikle yazılım mühendisleri, veri analistleri, finans uzmanları ve akademisyenler bu programla ABD’de çalışma imkânı buluyordu.

Her yıl yüz binlerce başvuru yapılmakta ve teknoloji sektörünün en büyük şirketleri bu başvuruların önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

YENİ DÜZENLEMEDEN EN ÇOK ETKİLENECEK ŞİRKETLER

2024 yılı H-1B onay sayılarına göre:

• Amazon: 9.265 onay (Yüksek risk)

• Infosys: 8.140 onay (Çok yüksek risk)

• Cognizant: 6.321 onay (Çok yüksek risk)

• TCS: 5.274 onay (Çok yüksek risk)

• Microsoft: 4.725 onay (Orta-Yüksek risk)

• Meta Platforms: 4.844 onay (Orta-Yüksek risk)

• Apple: 3.873 onay (Orta-Yüksek risk)

Bu rakamlar, teknoloji devlerinin her yıl binlerce yabancı çalışana bağımlı olduğunu ortaya koyuyor. Eğer ücret 100.000 dolara çıkarsa, Amazon gibi şirketlerin maliyeti yüz milyonlarca doları bulabilir.

GÖÇMENLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni düzenleme, bireysel göçmen adaylarını da doğrudan etkileyecek. Çünkü birçok şirket bu maliyetin bir kısmını çalışandan karşılamayı tercih edebilir.

Bu da ABD’de kariyer yapmak isteyen mühendis, doktor veya araştırmacılar için vizeyi ulaşılması zor bir bariyer haline getirecek.

AMERİKAN RÜYASI SONA MI ERİYOR?

ABD uzun yıllardır dünyanın dört bir yanından en yetenekli insanları çekerek teknoloji ve inovasyon alanında liderliğini sürdürüyordu.

Ancak Trump’ın bu sert politikası, Hindistan ve Çin başta olmak üzere göçmen kaynaklı iş gücü akışını yavaşlatabilir.

Bu da hem Amerikan rüyasını zedeleyecek, hem de küresel teknoloji yarışında ABD’nin elini zayıflatabilecek bir gelişme olarak yorumlanıyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

H-1B vizesi nedir?

ABD’de yüksek vasıflı yabancı çalışanların geçici olarak çalışmasına izin veren özel bir çalışma vizesidir.

Mevcut H-1B ücretleri ne kadar?

Başvuru ücretleri işveren tarafından ödenmekte olup, bugüne kadar 205 – 4.000 dolar arasında değişmektedir.

Trump’ın planladığı değişiklik nedir?

H-1B vizesi ücretini 100.000 dolara çıkarmak. Bu, mevcut ücretlere göre devasa bir artış demektir.

En çok hangi şirketler etkilenecek?

Amazon, Infosys, Cognizant, TCS, Microsoft, Meta ve Apple gibi teknoloji devleri. Özellikle Hindistan merkezli IT outsourcing firmaları “çok yüksek risk” grubunda.

Göçmenler için ne gibi sonuçlar doğurur?

ABD’de çalışmak isteyen göçmenlerin şansı dramatik biçimde azalır. Maliyet artışı hem işverenleri caydırır hem de çalışanlara ek yük getirebilir.