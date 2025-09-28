Özellikle Asya tarafında Çin’in rezervlerini artırmaya devam etmesi, Avrupa’da Almanya ve İtalya gibi ülkelerin altına olan bağlılığını koruması fiyatlara yön veren unsurların başında geliyor.

Bu hafta ABD’den gelecek enflasyon verileri ve Fed üyelerinin açıklamaları altının yönünü belirleyecek en kritik gelişmeler olacak.

KÜRESEL REZERV SAVAŞLARI KIZIŞIYOR

2025 yılı itibarıyla dünya genelinde en fazla altın rezervine sahip ülke 8.133 tonla ABD olurken, bu rakam tek başına küresel rezervin neredeyse dörtte birine denk geliyor.

Almanya 3.350 ton ile ikinci sıradaki yerini korurken, İtalya 2.452 ton ve Fransa 2.437 ton ile Avrupa’nın güçlü temsilcileri olarak dikkat çekiyor.

Son yıllarda agresif şekilde rezervlerini artıran Rusya 2.330 ton, Çin ise 2.299 ton ile ilk beş içinde yer alıyor.

İsviçre, Hindistan ve Japonya gibi ülkeler bin tonun altındaki rezervleriyle listede öne çıkarken, Türkiye 635 ton ile dünyanın en büyük 10. rezervine sahip ülke konumunda.

Bu tablo Türkiye’yi Hollanda, Polonya ve Euro Bölgesi’nin önüne taşıyor.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK HAMLESİ

Türkiye’nin altın rezervlerini artırması yalnızca ekonomik bir karar değil, aynı zamanda stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Merkez Bankası son yıllarda altına verdiği önemi sürekli vurgularken, altını finansal güvenliğin temel taşlarından biri olarak görüyor.

Türkiye’nin bu yaklaşımı, yalnızca gelişmiş ülkelerde değil, Suudi Arabistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Irak gibi gelişmekte olan ekonomilerde de karşılık buluyor. Bu ülkeler de altını ulusal güvenlik politikalarının bir parçası haline getiriyor.

HAFTALIK TEKNİK GÖRÜNÜM

Ons altın yükselen kanalın üst bandına dayanmış durumda. Geçtiğimiz hafta 3.791 dolar seviyelerine kadar yükselen fiyatlar, buradan gelen satışlarla kısa vadeli düzeltme sinyalleri veriyor.

3.646 – 3.626 dolar bandı ilk önemli destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin altında 3.500 dolar psikolojik eşiği gündeme gelebilir.

Aksi yönde, 3.791 dolar üzerinde kalıcılık sağlanırsa yeni bir yükseliş dalgası ile 4.000 ve hatta 4.115 dolar hedefleri konuşulabilir.

Teknik göstergeler, güçlü yükselişe rağmen kısa vadeli kâr satışlarının yaşanabileceğini işaret ediyor.

Ancak orta ve uzun vadeli trend hâlâ yukarı yönlü. Bu nedenle yatırımcıların bu hafta özellikle ABD’den gelecek enflasyon verilerine, Fed’in mesajlarına ve merkez bankalarının rezerv politikalarına odaklanması gerekiyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.