Amazon, e-ticaret ve bulut bilişimdeki güçlü konumunu yeni projelerle desteklemeye devam etti. Özellikle Amazon Web Services (AWS) tarafında yapay zekâ odaklı çözümler, şirketin en büyük büyüme motoru oldu.

Ayrıca lojistikte otonom teslimat araçları ve dronelar üzerine yapılan yatırımlar, uzun vadeli projeler arasında dikkat çekiyor.

Prime üyelik sistemi de Amazon’un gelirlerini artıran stratejik bir unsur olmaya devam etti. Bu gelişmeler, AMZN hisselerini yüzde 18’e yakın yukarı taşıdı.

MİCROSOFT (MSFT) – YÜZDE 18,86 GETİRİ

Microsoft, yapay zekâ yarışında en güçlü oyunculardan biri olarak öne çıktı. OpenAI ortaklığı ve Copilot markası altında sunulan yapay zekâ destekli yazılımlar hem Office hem de Azure kullanıcıları için devrim niteliğinde oldu.

Azure bulut platformu, kurumsal müşterilerin yapay zekâ uygulamalarını entegre etmelerinde kilit rol oynadı.

Ayrıca Activision Blizzard’ın satın alınmasının ardından oyun tarafında Game Pass hizmeti genişledi.

Bu gelişmeler, MSFT hisselerine yüzde 19’a yakın getiri kazandırdı.

APPLE (AAPL) – YÜZDE 9,64 GETİRİ

Apple, diğer teknoloji devlerine kıyasla daha sınırlı bir performans gösterdi. iPhone satışlarındaki yavaşlama ve Çin pazarındaki baskılar, büyümeyi sınırlandırdı.

Ancak şirket, Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü ile yeni bir ekosistem inşa etmeyi hedefliyor. Ayrıca Apple Music, iCloud ve App Store üzerinden elde edilen hizmet gelirlerindeki artış, Apple’ın uzun vadeli stratejisinin temelini oluşturdu.

Yüzde 10’a yakın kazançla AAPL, diğer devlere göre daha temkinli bir yükseliş sergiledi.

GOOGLE (GOOGL) – YÜZDE 48,65 GETİRİ

Google, yapay zekâ ürünlerini hızla piyasaya süren şirketlerden biri oldu. Gemini yapay zekâ modeli, hem arama motoruna hem de Workspace uygulamalarına entegre edildi.

Reklam gelirlerindeki toparlanma, YouTube’un kısa video formatına yaptığı yatırımlar ve Google Cloud’un kâra geçmesi, şirkete ivme kazandırdı.

Ayrıca otonom sürüş girişimi Waymo ve sağlık teknolojileri projeleri, uzun vadede büyüme potansiyeli taşıyor. yüzde 49’a yakın getiri, GOOGL’ı yatırımcıların gözdesi yaptı.

META (META) – YÜZDE 29,93 GETİRİ

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, reklam gelirlerindeki güçlü toparlanmayla öne çıktı. Yapay zekâ destekli algoritmalar sayesinde kullanıcı etkileşimi arttı ve reklam performansı iyileşti.

Bunun yanında şirket, metaverse vizyonundan tamamen vazgeçmedi; Oculus ve Quest serisiyle sanal gerçeklik yatırımlarını sürdürüyor.

Ancak asıl büyüme motoru, sosyal medya platformlarındaki reklam ekosistemi oldu. Sonuç olarak META hisseleri yatırımcısına yüzde 30’a yakın kazandırdı.

NVİDİA (NVDA) – YÜZDE 46,73 GETİRİ

Nvidia, yapay zekâ çipleriyle küresel teknoloji piyasasının en kritik oyuncusu haline geldi. H100 ve Blackwell GPU serileri, veri merkezleri için en çok talep gören donanımlar oldu.

Microsoft, Amazon ve Google gibi devlerin veri merkezlerinde Nvidia çipleri kritik bir rol oynuyor.

Ayrıca şirket, oyun grafik kartlarındaki liderliğini korurken otomotiv sektörüne yönelik otonom sürüş çipleriyle de büyümesini çeşitlendirdi.

Yatırımcılar, NVDA hisseleriyle son bir yılda yüzde 47’ye yakın kazanç sağladı.

TESLA (TSLA) – YÜZDE 68,33 GETİRİ

Tesla, son bir yılın en güçlü performansını sergileyen teknoloji şirketi oldu. Elektrikli araç satışlarında özellikle Çin ve Avrupa’daki büyüme, şirketin cirosunu artırdı.

Ayrıca otonom sürüş yazılımı (FSD – Full Self Driving) testlerinin hızlanması ve enerji depolama çözümleri, Tesla’yı otomotivin ötesinde bir teknoloji şirketi haline getirdi.

Cybertruck’ın piyasaya çıkışı ve yeni gigafactory yatırımları da yatırımcıların ilgisini artırdı. yüzde 68’in üzerinde getiriyle TSLA, 2024–2025 döneminin en çok kazandıran devlerinden biri oldu.

Son bir yılda teknoloji hisseleri, yatırımcıların portföylerinde yine en çok kazandıran kalemler oldu.

Özellikle Tesla, Nvidia ve Google; yapay zekâ ve yenilikçi projelerle öne çıkarak yatırımcılarına piyasa ortalamasının çok üzerinde kazanç sağladı.

Apple gibi bazı şirketler daha temkinli ilerlerken, Microsoft ve Amazon gibi devler uzun vadeli stratejileriyle güven tazelemeye devam etti.

Küresel ölçekte bakıldığında, yapay zekâ, bulut bilişim, otonom teknolojiler ve elektrikli araçlar önümüzdeki dönemin de yatırımcıların radarında olmayı sürdürecek.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.