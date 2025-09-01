Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) hisseleri Eylül ayına yükseliş trendini koruyarak giriyor. Hisse teknik olarak güçlü sinyaller verse de, son dönemde yabancı kurumların yoğun satışları dikkat çekiyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: KANAL İÇİNDE GÜÇLÜ DURUYOR

Borsa İstanbul’da işlem gören AEFES, haftanın ilk gününde 16,90 TL seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafiğe bakıldığında, hissenin uzun vadeli yükselen kanalını koruduğu dikkat çekiyor.

Destek seviyeleri: 16,00 – 15,50 TL bandı güçlü destek konumunda. Bu bölgenin altına sarkılması halinde 14,00 TL seviyelerine kadar geri çekilmeler gündeme gelebilir.

Direnç seviyeleri: 18,52 ve 19,27 TL seviyeleri kısa vadeli en kritik dirençler olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması halinde 21,34 TL’ye doğru yeni bir yükseliş dalgası başlatabilir.

Göstergeler: RSI, son dönemde aşırı alım bölgesinden geri çekilme sinyali veriyor. Bu durum kısa vadede dalgalanmanın artabileceğini gösteriyor.

Teknik analistler, hissede yönün belirlenmesi açısından 18,50 – 19,27 TL bandındaki hareketlerin kritik olacağını vurguluyor.

TAKAS ANALİZİ: ALICILAR VE SATICILAR AYRIŞTI

31 Temmuz – 1 Eylül 2025 dönemini kapsayan takas verileri, hissedeki yatırımcı dağılımını net şekilde ortaya koyuyor.

En çok alım yapan kurumlar:

İş Yatırım → 9,7 milyon lot

Yapı Kredi → 7 milyon lot

Oyak → 6,6 milyon lot

TEB Yatırım → 5,3 milyon lot

En çok satış yapan kurumlar:

HSBC → -16,7 milyon lot

Gedik → -15,9 milyon lot

Garanti → -8,2 milyon lot

Info → -4,5 milyon lot

Ziraat → -2,7 milyon lot

Genel tabloda net 59,8 milyon lot alım öne çıksa da, özellikle HSBC ve Gedik gibi büyük oyuncuların satış baskısı hissediliyor.

YERLİ KURUMLAR TOPLUYOR, YABANCILAR BOŞALTIYOR

Son dönemde hissede dikkat çeken en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların ağırlıklı olarak satış tarafında kalması. HSBC’nin önderlik ettiği satışlara rağmen, yerli kurumların alım iştahı yüksek seviyede. İş Yatırım ve Yapı Kredi gibi kurumların güçlü alımları, yabancı satışlarının yarattığı baskıyı dengelemeye çalışıyor.

Uzmanlara göre bu tablo, hissede kısa vadeli volatiliteyi artırabilir. Yabancı satışlarının devam etmesi halinde direnç bölgelerinde kâr realizasyonları hızlanabilir. Ancak yerli kurumların pozisyon artırmaya devam etmesi, orta vadede hissenin yukarı yönlü potansiyelini destekliyor.

Anadolu Efes, teknik olarak yükseliş kanalını korurken, takas tarafında ise önemli bir ayrışma dikkat çekiyor. Yerli kurumların güçlü alımlarına rağmen yabancı satışları, özellikle 18,50 – 19,27 TL bandında hissede sert dalgalanmaların yaşanmasına neden olabilir.

Orta vadede 21,34 TL’nin üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça hissede trend dönüşümünden bahsetmek zor görünüyor. Analistler, yatırımcıların hem teknik seviyeleri hem de takas dağılımını yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Yatırım tavsiyesi değildir