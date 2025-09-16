Marbaş, “Yoğun spor takvimi eşliğinde sürdürülebilir karlılık” başlıklı raporunu yayımladı. Söz konusu raporsa şirket, artan internet kullanımı ve kullanıcıların bağlılığı, 5 yılda 3 spor dalında 21 büyük uluslararası turnuva, online kanallarda artan reklam pazarı ve CPM büyümesi, öngörülebilir iş modeli ve temettü oyuncusu, yapay zeka başlığı altında değerlendirildi.

Aracı kurum raporunda “Bu kapsamlar altında MACKO için 64,21 TL hedef fiyat ile AL önerimizi açıklayıp araştırma kapsamımıza alıyoruz.” ifadelerini kullandı.