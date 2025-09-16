Aygaz hisselerinde son dönemde yükselişi destekleyen kurumsal alımlar dikkat çekiyor. Haftalık grafikte 192,7 TL kritik direnç olarak öne çıkarken, takas dağılımı büyük oyuncuların pozisyonlarını ortaya koyuyor.

İŞ YATIRIM LİDERLİĞİNDE GÜÇLÜ ALIMLAR

Takas verilerine göre, İş Yatırım 1,4 milyon lot net alımla açık ara lider konumda. Ortalama maliyetleri 164 TL seviyesinde olan kurum, mevcut fiyatın üzerinde önemli bir kâr marjı taşırken alımlarını sürdürmesi piyasanın yukarı yönlü beklentisini destekliyor.

Bank of America ise 247 bin lot alımla ikinci sırada yer aldı. Yabancı kurumların yeniden alıcı konuma geçmesi orta vadeli görünüm açısından pozitif sinyal olarak değerlendiriliyor. Oyak, YFAS ve Ünlü gibi kurumlar da net alıcılar arasında bulunuyor.

HSBC VE YERLİ BANKALARDAN SATIŞLAR

Alıcıların baskın olmasına karşın, bazı kurumlar satış yönünde öne çıktı. HSBC 721 bin lotluk satışla en büyük satıcı olurken, Yapı Kredi (300 bin), Vakıfbank (278 bin), Denizbank (256 bin) ve Garanti (214 bin) gibi yerli oyuncular da satış yönlü pozisyon aldı.

TEKNİK GÖRÜNÜM: İLK HEDEF 192,7 TL

Haftalık grafikte 192,7 TL seviyesi ilk hedef/direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde gözler yeniden 221,8 TL zirvesine çevrilecek.

Aşağıda ise 164–166 TL bandı kısa vadeli destek, daha güçlü destek ise 125–140 TL aralığında bulunuyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Kurumsal takas verileri, alıcıların üstünlüğünü net şekilde gösteriyor.

192,7 TL test edilmesi beklenen en kritik seviye.

Bu bariyerin kırılması halinde 221,8 TL hedefi masada.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Aygaz’ın en güçlü alıcısı hangi kurum?

İş Yatırım, 1,4 milyon lot net alımla lider konumda.

Yabancı kurumlardan kim alım yaptı?

Bank of America yaklaşık 247 bin lot net alım gerçekleştirdi.

En çok satış yapan kurum kim?

HSBC, 721 bin lotluk satışla en büyük satıcı oldu.

Teknikte en kritik seviye neresi?

192,7 TL kısa vadeli direnç, kırılması halinde 221,8 TL zirvesi gündeme gelebilir.

Aşağıda hangi destek seviyeleri izleniyor?

164–166 TL kısa vadeli destek, daha güçlü destek alanı 125–140 TL bandı.

