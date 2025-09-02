Borsa İstanbul’da işlem yapan büyük aracı kurumların günlük işlemleri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. 2 Eylül 2025 tarihli verilere göre, Bank of America, A1 Capital ve Yapı Kredi Yatırım günün ilk yarısında önemli hisse alımları gerçekleştirdi.

BANK OF AMERİCA’NIN ALIMLARI

Bank of America öne çıkan işlem hacmiyle dikkat çekti. Dev banka özellikle SASA, SISE, YKBNK, TERA ve TUPRS hisselerinde yüksek tutarlı alımlar yaptı. SASA’da 365,8 milyon TL’lik işlemde net 125,8 milyon TL alım görülürken, SISE’de net 112 milyon TL, YKBNK’da 79,7 milyon TL, TERA’da 62,1 milyon TL ve TUPRS’te 59,2 milyon TL net alım kaydedildi.

A1 CAPİTAL’DEN YEŞİL ENERJİ VE GAYRİMENKUL ODAKLI ALIMLAR

A1 Capital tarafında ise YESIL, PGSUS, IHGZT ve EUREN hisseleri öne çıktı. Özellikle YESIL’de 59,5 milyon TL’lik işlem hacmiyle net 39,3 milyon TL alım dikkat çekti. PGSUS’ta net 19 milyon TL, IHGZT’de 10,6 milyon TL ve EUREN’de 9,6 milyon TL’lik alımlar öne çıktı.

YAPI KREDİ’NİN GÜÇLÜ ALIMLARI

Yapı Kredi Yatırım’ın alım tarafında öne çıkan hisseleri arasında PGSUS, EREGL, TUPRS, THYAO, ASELS ve PEKGY yer aldı. PGSUS’ta 744 milyon TL’lik işlem hacmiyle net 98 milyon TL alım gerçekleşirken, EREGL’de 87,4 milyon TL, TUPRS’te 71,3 milyon TL, THYAO’da 62,1 milyon TL ve ASELS’te 54,9 milyon TL net alım yapıldı.

GENEL DEĞERLENDİRME

Üç büyük kurumun alımları karşılaştırıldığında, özellikle sanayi, enerji ve havacılık hisselerindeki yoğunlaşma dikkat çekti. PGSUS hem Yapı Kredi hem de A1 Capital’in listesinde yer alırken, TUPRS ve BİMAS gibi hisselerde Bank of America ve Yapı Kredi’nin alım iştahı öne çıktı.