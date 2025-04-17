The New York Times'ın haberine göre, Trump yönetimi, Çinli yapay zeka laboratuvarı DeepSeek hakkında yeni kısıtlamalar getirmeyi değerlendiriyor. Bu kısıtlamalar, DeepSeek'in Nvidia'nın AI çiplerini satın almasını sınırlamayı ve potansiyel olarak Amerikalıların laboratuvarın AI hizmetlerine erişimini yasaklamayı içeriyor.

ÇİN İLE YAPAY ZEKA REKABETİ

Trump yönetimi Çin ile rekabetinde üstünlük sağlamak için yapay zeka rekabetini önemsiyor. DeepSeek, Silicon Valley ve Wall Street’i sarsmasının üzerinden aylar geçtikten sonra, ABD yetkilileri, Çin’in Amerikan teknolojilerine ve tüketicilerine erişimini sınırlamak için birkaç seçenek üzerinde duruyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Salı günü Beyaz Saray, Çin'e yapılan Nvidia AI çipi satışlarını daha da kısıtlamak için adımlar attı ve Biden yönetimi tarafından belirlenen kuralları güçlendirdi.

DeepSeek, son aylarda ABD’li AI geliştiricileri arasında büyük bir popülerlik kazandı. Şirketin rekabetçi fiyatlandırması, Silicon Valley'i sınırdaki AI modellerini daha düşük maliyetlerle sunmaya zorladı.

İHLAL VAR MI?

Ancak, DeepSeek’in bazı rekabetçi modellerini oluşturmak için fikri mülkiyet hırsızlığı yapıp yapmadığı konusunda devam eden soru işaretleri bulunuyor. OpenAI, Çinli laboratuvarın kendi modellerini “damıttığını” ve OpenAI’in kullanım şartlarını ihlal ettiğini iddia ediyor.