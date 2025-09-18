ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş., 2025’in ikinci yarısında hem kurumsal adımları hem de piyasa hareketliliğiyle gündemden düşmeyen şirketlerden biri oldu. Ağustos ayında bağlı ortaklığı Çan2 Termik A.Ş.’deki 750 milyon adet payın lot başına 2,10 TL fiyatla satışa çıkarılması yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Bu satış, bilanço dengesi ve likidite tarafında önemli bir hamle olarak değerlendirildi.

Eylül ayında ise ODAS’ın “İtibarın İzinde Geleceğe Yolculuk” projesiyle kurumsal itibar yönetiminde ödül kazanması, şirketin yalnızca finansal değil aynı zamanda kurumsal kimlik açısından da güçlendiğini ortaya koydu. Ayrıca ilk sürdürülebilirlik raporunun yayımlanması, ODAS’ın şeffaflık ve hesap verilebilirlik konularına verdiği önemi ortaya koydu. Kamuyu bilgilendirme kapsamında paylaşılan raporlar, uluslararası standartlarla uyumlu olması nedeniyle yatırımcı güvenini artırıcı bir unsur olarak öne çıktı.

Tüm bu gelişmeler, ODAS’ın hem Borsa İstanbul’daki algısını hem de yatırımcıların şirkete bakış açısını doğrudan etkiledi. Piyasa kulislerinde son dönemde ODAS için daha agresif bir fiyatlama beklentisi dillendirilirken, analistlerin de gözünü teknik seviyelere çevirmesi dikkat çekiyor.

ODAS HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE GRAFİK ANALİZİ

ODAS hissesi 2015’ten bu yana dalgalı bir seyir izlese de özellikle 2020 sonrasında ivme kazanan hareketler yatırımcı hafızasında yer etti. 2023 yılında 14 TL seviyelerinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini test eden hisse, sonrasında sert satışlarla 6 TL seviyelerine kadar geri çekildi. Ancak bu geri çekilme, güçlü bir destek bölgesinde karşılık buldu.

TradingView verilerine göre, aylık bazda bakıldığında 5,21 TL seviyesinden başlayan tepki hareketi şimdiden güç kazanmaya başladı. Grafik üzerinde 7,61 TL seviyesi kısa vadeli ilk önemli direnç olarak öne çıkarken, buranın kırılması durumunda 11,48 TL ve ardından 13,96 TL seviyeleri gündeme gelecek. Bu da hisse için yaklaşık bir ay içinde %50 prim potansiyelini teknik olarak masaya koyuyor.

Kırmızı trend çizgisinin gösterdiği yükseliş kanalı içinde hareket eden ODAS, yatırımcıya “ralli hazırlığı” sinyali veriyor. Özellikle hacim artışının eşlik ettiği bir yukarı yönlü kırılım, kısa sürede güçlü bir yükseliş getirebilir. Tarihsel olarak da ODAS hissesi belirli dönemlerde ani yükselişlerle yatırımcısına yüksek getiri sağlama eğiliminde oldu.

YATIRIMCI BEKLENTİSİ VE PİYASA DİNAMİKLERİ

Borsa İstanbul’da son dönemde artan siyasi ve ekonomik belirsizliklere rağmen ODAS’ın hem kurumsal adımlar hem de teknik görünümle öne çıkması dikkat çekiyor. Yatırımcıların iştahını kabartan en önemli unsur ise “kısa vadeli ralli ihtimali”. Özellikle son haftalarda artan işlem hacmi, hisseye yönelik beklentinin giderek büyüdüğünü gösteriyor.

Uzmanlar, 7,61 TL direncinin aşılmasıyla birlikte hızlı bir fiyat hareketinin gelebileceğini, bunun da kısa vadede ciddi kazanç fırsatları yaratabileceğini belirtiyor. Ancak aynı zamanda piyasa koşullarının ve Borsa İstanbul’daki genel havanın bu senaryoda belirleyici rol oynayacağı unutulmamalı.

GENEL DEĞERLENDİRME

ODAS, hem haber akışı hem de teknik görünüm açısından dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Şirketin attığı kurumsal adımlar güveni artırırken, grafikler kısa vadeli yükseliş sinyalleri veriyor. Bu tablo, “Bir ayda %50 getiri mümkün” beklentisini güçlendiriyor. Eğer senaryolar gerçekleşirse ODAS, önümüzdeki dönemin en çok konuşulan hisselerinden biri olabilir.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir