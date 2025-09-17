Borsa İstanbul, son aylarda küresel piyasalarda artan belirsizliklere rağmen dikkat çekici bir performans sergiliyor. BIST 100 endeksi, özellikle 2025 yılının ikinci yarısında hızlanan yükseliş trendiyle birlikte yatırımcıların yeniden odağına girdi. Endeksin 11.600 puan üzerindeki kapanışları, teknik analizde kritik bir eşiğin aşılması anlamına geliyor. Peki bu gelişme yeni zirvelerin habercisi olabilir mi?

TARİHSEL SÜREÇ: YÜKSELİŞİN HİKAYESİ

BIST 100 endeksi, 2021 sonrası dönemde yüksek enflasyon, faiz tartışmaları ve küresel jeopolitik risklere rağmen ciddi bir ralli gerçekleştirdi. 2023’te 9.000 puan seviyeleri konuşulurken, endeks 2024 yılında dalgalı bir seyir izleyerek zaman zaman 10.000 puanın altına gerilese de uzun vadeli yükseliş trendini korudu.

Özellikle 2024 son çeyreğinden itibaren gelen toparlanma, 2025’te yeni bir ivmeye dönüştü. Bu süreçte yabancı yatırımcıların sınırlı da olsa borsaya geri dönmesi, bankacılık hisselerindeki hareketlilik ve enerji sektöründeki beklentiler endeksi destekleyen unsurlar oldu.

TEKNİK GÖRÜNÜM: 11.600 ÜSTÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Teknik analize göre 11.600 puan üzerindeki kapanışlar, güçlü bir direnç bölgesinin aşılması anlamına geliyor. Grafiklerde öne çıkan bir diğer nokta ise 12.916 puan seviyesinin yeni zirve hedefi olarak öne çıkması. Bu seviye, Fibonacci uzatma seviyeleri ve geçmiş trend çizgilerinden teyit alınan kritik bir bölge olarak değerlendiriliyor.

Kısa vadede 11.900 – 12.000 bandı ilk direnç konumunda. Bu seviyelerin aşılması halinde 12.500 ve 12.916 hedefleri gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 11.100 – 10.900 bandı ilk destek noktası olarak öne çıkıyor.

YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ: GÜVENİN YENİDEN TESİS EDİLMESİ

Borsada yeni zirvelerin konuşulabilmesi için yalnızca teknik seviyeler değil, aynı zamanda yatırımcı güveni de kritik. Küresel faiz indirim beklentileri, enflasyonda kademeli düşüş ve içeride siyasi belirsizliklerin azalması, piyasada olumlu algıyı destekliyor. Özellikle yerli yatırımcıların işlem hacmindeki artışı ve halka arzlara devam eden yoğun talep, endeksin güçlü kalmasına katkı sağlıyor.

ORTA VADELİ BEKLENTİLER

Uzmanlara göre, 11.600 üzerindeki kapanışlar kalıcı hale gelirse endeksin orta vadede 13.000 seviyelerine doğru yol alması şaşırtıcı olmayacak. Bununla birlikte, yüksek faiz ortamı ve şirket kârlılıklarının sürdürülebilirliği konusundaki endişeler risk unsurları olarak öne çıkıyor.

TARİHİ YOLCULUK BAŞLIYOR MU?

Borsa İstanbul, 11.600 puan üzerindeki kapanışlarla birlikte tarihi bir yolculuğun eşiğinde olabilir. Teknik göstergeler, 12.916 seviyesini yeni zirve adayı olarak işaret ederken, yatırımcıların gözü hem ekonomik verilerde hem de siyasi gelişmelerde olacak.

Kısacası, endeks kritik eşiği aşarken sorulması gereken soru net: Borsa İstanbul gerçekten yeni bir zirveye mi hazırlanıyor, yoksa bu sadece bir ara mola mı?

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir