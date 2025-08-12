Bank of America (BofA), 12 Ağustos 2025 işlem gününde Borsa İstanbul’da sekiz farklı hissede 10 milyon TL’nin üzerinde net alım gerçekleştirdi. En yüksek net alım 64,74 milyon TL ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK)’da görüldü.

BofA’nın en dikkat çeken işlemleri arasında Adese Alışveriş Ticaret (ADese) yer aldı. Kurum, 51,73 milyon TL net alım yaptığı ADese’de yüzde 73,95 oranında işlem hacmine ulaştı.

Alım yapılan diğer hisseler ise şu şekilde sıralandı:

• ADese (ADese Alışveriş Ticaret) – 51,73 milyon TL net alım, yüzde 73,95

• CGCAM (Cam Elyaf Sanayi) – 11,44 milyon TL net alım, yüzde 42,56

• ALKLC (Alkım Kimya) – 17,27 milyon TL net alım, yüzde 40,72

• BRKVY (Berkosan Yalıtım) – 18,54 milyon TL net alım, yüzde 35,93

• INVEO (Inveo Yatırım Holding) – 10,87 milyon TL net alım, yüzde 35,02

• DAPGM (DAP Gayrimenkul) – 12,45 milyon TL net alım, yüzde 31,71

• YKBNK (Yapı Kredi Bankası) – 64,74 milyon TL net alım, yüzde 29,29

• GENIL (Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri) – 10,74 milyon TL net alım, yüzde 20,27