Peki yatırımcılar neden bu hisseyi yeniden radarına aldı? Cevabı hem şirketin attığı yeni adımlarda hem de bilanço ve teknik görünümünde gizli.

YENİ YATIRIMLAR, GÜÇLÜ ADIMLAR

HKTM, 2024 ve 2025 yıllarında yatırım iştahını artıran hamleler yaptı.

• İlk olarak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir üretim tesisi kurmak üzere arsa tahsisi gerçekleştirdi. Bu yatırım, şirketin hem kapasitesini büyütecek hem de ihracat kabiliyetini artıracak stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

• İkinci önemli gelişme ise enerji verimliliği odaklı projeler oldu. Şirket, Farel Plastik ile Bitlis’te öztüketim güneş enerji santrali kurulumu için yaklaşık 1,9 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.

Bu iki hamle, HKTM’nin yalnızca mevcut iş hacmini büyütmekle kalmayacağını, aynı zamanda sürdürülebilir enerji projeleri sayesinde geleceğin trendlerine de yatırım yaptığını ortaya koyuyor.

2025/6 AYLIK BİLANÇO: ZARARDA İYİLEŞME

Şirketin 2025 yılı ilk yarısına ilişkin bilançosu yatırımcıların ilgisini artıran diğer unsur oldu.

• Satış gelirleri 327,7 milyon TL ile yüzde 8 arttı.

• Brüt kâr 118,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

•FAVÖK 30,7 milyon TL’ye geriledi, ancak en kritik nokta net zararın azalması oldu.

• Geçen yılın aynı döneminde –66,6 milyon TL zarar açıklayan şirket, bu yıl zararı –29,8 milyon TL’ye çekti.

Yani tablo hâlâ kırmızıda ama zararın yarıdan fazla azaltılmış olması, şirketin operasyonel toparlanmaya geçtiğini gösteriyor.

Ayrıca özkaynaklarda yaşanan güçlü büyüme, HKTM’nin finansal kırılganlığını azalttığının sinyali.

TEKNİK ANALİZ: YÜZDE 100 POTANSİYEL

Borsa yatırımcılarının gözü kulağı ise grafikte. HKTM’nin fiyat hareketi, son haftalarda önemli sinyaller vermeye başladı.

• Hisse uzun süreli yatay ve baskılı seyrin ardından 12 TL seviyelerinden yukarı dönüş başlattı.

• 14,60 TL üzerinde tutunma formasyon için kritik eşik olarak görülüyor.

• Eğer hisse 15,24 TL’nin üzerinde kapanışlar yaparsa, teknik görünümde çanak-kulp formasyonu onaylanacak.

• Bu formasyonun ilk hedefi 17,64 TL, ardından ise 20,34 TL olacak.

Bu seviyeler, mevcut fiyata göre kısa-orta vadede yüzde 40-50 arası yükseliş potansiyeli anlamına geliyor. Daha uzun vadede ise hisse için konuşulan senaryo, yüzde 100’e yakın bir yükseliş.

Teknik göstergeler de tabloyu destekliyor: RSI orta-üst bölgede al sinyali verirken, MACD pozitif seyrediyor. Hareketli ortalamaların neredeyse tamamı “al” konumunda.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ VE HKTM’NİN KONUMU

HKTM’nin faaliyet gösterdiği endüstriyel otomasyon ve hidrolik sektörleri, önümüzdeki dönemde Türkiye sanayisinin en çok ihtiyaç duyacağı alanlardan biri.

Üretim hatlarının dijitalleşmesi, savunma sanayinde yerli çözümlerin artırılması ve yenilenebilir enerji projelerinin hız kazanması, şirket için yeni fırsatlar yaratıyor.

Özellikle Endüstri 4.0 yatırımları ve yenilenebilir enerji projeleri, önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte milyarlarca dolarlık bir pazarın kapısını aralayacak.

HKTM’nin hem mühendislik kabiliyeti hem de yeni yatırımları bu trendlerin içinde daha güçlü bir yer edinmesini sağlayabilir.

YATIRIMCILARIN TAKİBİNDE

Özetle, HKTM hissesi hem sektörün büyüme dinamiklerinden güç alıyor hem de kendi yatırımlarıyla geleceğe hazırlanıyor.

Bilançosunda zarar devam etse de, zararın azalması ve teknik görünümdeki güçlü sinyaller yatırımcıların iştahını kabartıyor.

Borsa İstanbul’da gözler yeniden HKTM’ye çevrilmiş durumda. Önümüzdeki günlerde hisse, yatırımcıların en çok konuştuğu başlıklardan biri olmaya aday.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.