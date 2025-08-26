Borsa İstanbul’da işlem gören Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) geri çekilmesini sürdürerek 7,37 seviyesine kadar indi. Teknik görünüme bakıldığında hisse için 6,63 seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Hisse, bahar aylarında güçlü bir yükseliş trendi yakalasa da yaz aylarında gelen satış baskısıyla kanalın alt bandına yaklaşmış durumda.

Bu süreçte grafik üzerinde dikkat çeken nokta, geçmişte oluşmuş olan gap (fiyat boşluğu) bölgesinin henüz kapanmamış olması. Bu da 6,63 seviyesini önemli bir destek haline getiriyor.

Teknik analistler, gap’lerin çoğu zaman fiyat tarafından doldurulduğunu hatırlatarak, bu seviyenin test edilme ihtimalini yüksek görüyor.

DESTEK VE DİRENÇLER

Kritik destek: 6,63 (gap seviyesi)

Alt destek: 5,97

İlk dirençler: 8,11 – 8,81 bandı

Güçlü dirençler: 9,34 ve 10,44

Özellikle 6,63 seviyesinin korunması halinde hissede yeniden 8,00 – 8,50 bandına doğru toparlanma ihtimali gündeme gelebilir. Ancak bu seviyenin altına sarkılması durumunda satışların 5,97 seviyesine kadar sürebileceği belirtiliyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) halen 40 seviyesinin üzerinde seyretse de zayıf bölgede. Bu da satış baskısının devam ettiğini işaret ediyor. 30-35 bandı olası dip arayışı için kritik kabul ediliyor. CEMAS’ta 6,63 seviyesi hem teknik hem psikolojik açıdan en kritik nokta olarak öne çıkıyor. Gap’in kapanıp kapanmayacağı, önümüzdeki günlerde hisse hareketleri üzerinde belirleyici olacak.

Yatırım tavsiyesi değildir