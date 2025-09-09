Beyaz çimento üretiminde dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan şirket, ihracat kanalları sayesinde Avrupa, Amerika ve Orta Doğu pazarlarında da etkin rol oynuyor.

Türkiye’de artan altyapı ve konut yatırımları çimento sektörünü desteklerken, enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar şirketlerin kârlılıklarını doğrudan etkiliyor.

2025/6 AYLIK FİNANSAL GÖRÜNÜM

Şirketin 2025 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları henüz detaylandırılmadı. Ancak çimento sektöründe genel tabloya bakıldığında, döviz kurlarındaki hareketlilik ve iç pazarda konut talebindeki toparlanma etkili oluyor.

Çimsa’nın bu dönemde satış gelirlerinde artış yakaladığı, ancak maliyet baskısının kâr marjları üzerinde belirleyici olduğu öngörülüyor.

TEKNİK ANALİZ VE GRAFİK GÖRÜNÜMÜ

TradingView verilerine göre CIMSA hissesi 45,74 TL seviyesinde işlem görüyor.

Grafikte hisselerin uzun süredir düşüş kanalında hareket ettiği, 42,90 TL seviyesinin kısa vadeli destek; 46,78 TL’nin ise önemli bir direnç noktası olduğu görülüyor.

RSI göstergesi dip seviyelerden yukarı yönlü toparlanma işaretleri verse de hissede kalıcı bir yükseliş için 46,78 TL üzerinde kapanışların gelmesi gerekiyor.

Orta vadede 49,98 – 51,35 TL bandı güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü risklerde ise 43 TL altı kapanışlar, satış baskısını artırabilir.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.