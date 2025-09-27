Borsa İstanbul yatırımcıları, geçtiğimiz hafta yaşanan sert dalgalanmaların ardından yeni haftaya temkinli bir şekilde girdi. Aslında gündeme bakıldığında piyasaları baskılayacak çok güçlü bir haber akışı yoktu. Aksine, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeden çıkan olumlu mesajlar, Türkiye–ABD ilişkilerinde yumuşama beklentilerini artırdı. Bu gelişme, jeopolitik risklerin azalabileceğine dair işaretler vererek piyasalar için pozitif bir sinyal olarak öne çıkıyordu.

Buna karşın endekste sert satışların gelmesi, yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluşturdu. Özellikle yurt dışı borsalarda sakin bir hava varken BIST 100’ün belirgin şekilde aşağı yönlü hareket etmesi “algı kırılması” şeklinde yorumlandı. Burada, iç siyasette yaşanan gelişmelerin de piyasa psikolojisine etkisi göz ardı edilmemeli. CHP il başkanlığı üzerinden yürüyen tartışmalar ve beraberindeki mahkeme süreci, ekonomik temellerden ziyade belirsizlik algısını besleyen unsurlar olarak öne çıktı.

Dolayısıyla geçtiğimiz haftaki satışları yalnızca haber akışına bağlamak doğru değil. Teknik açıdan kritik direnç seviyelerinin test edilmesi ve bu bölgelerden gelen kâr satışları, düşüşün asıl sebebi olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar için asıl önemli olan nokta ise bu geri çekilmenin kalıcı bir trend değişikliğine mi yoksa kısa süreli bir düzeltmeye mi işaret ettiği olacak.

SAATLİK GÖRÜNÜM: 11.150 SAVUNMA HATTI

BIST 100 endeksi saatlik grafikte yükselen kanalın alt bandına geriledi. 11.150 civarındaki bu seviye hem trend desteği hem de yatay destek konumunda. Bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli toparlanma ihtimali yüksek.

İlk direnç noktası 11.331, ardından 11.520 ve 11.617 seviyeleri öne çıkıyor. Yukarı yönlü tepki hareketinde bu dirençler aşılırsa endeks yeniden 11.800 puan bandını hedefleyebilir. Ancak 11.150 desteğinin kırılması durumunda satış baskısı artabilir ve 11.011 – 10.945 aralığına kadar geri çekilme görülebilir.

GÜNLÜK GÖRÜNÜM: KARAR HAFTASI

Günlük grafikte endeks hala yükselen kanalın içinde. Ancak son günlerde gelen satışlarla birlikte kanalın orta bandından dönüş gerçekleşti. Şu an için 11.157 – 11.011 aralığı kritik destek bölgesi. Bu alanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 11.331 ve 11.605 – 11.617 bandı yeniden gündeme gelecek.

Özellikle 11.617 üzerinde kalıcılık, endeksi 11.800 ve üzeri yeni zirve denemelerine taşıyabilir. Aksi durumda, 10.945 ve 10.494 seviyelerine kadar daha derin düzeltme riski masada kalmaya devam edecek.

GENEL DEĞERLENDİRME

Piyasalar, siyasi cephedeki ılımlı mesajlara rağmen teknik seviyelere duyarlı bir şekilde hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta Trump–Erdoğan görüşmesi “pozitif” bir gelişme olarak algılansa da, satış baskısı tamamen teknik nedenlerden kaynaklandı. CHP il başkanlığına dair tartışmalar ve mahkeme süreci ise yalnızca psikolojik belirsizliği artıran yan unsurlar oldu.

Bu hafta 11.150 bölgesi yatırımcılar açısından en kritik eşik olacak. Bu seviyeden gelebilecek güçlü tepki alımları, endekste “dipten dönüş” senaryosunu destekleyebilir. Ancak bu hattın altına sarkılması halinde satışlar hızlanabilir ve “yeni bir düzeltme dalgası” gündeme gelebilir.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir