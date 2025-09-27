Tarama kriterlerinde özellikle üç faktör ön plandaydı. İlki, RSI’nin 50–60 bandında dengelenmiş olmasıydı; bu durum hisselerin aşırı alım bölgesine girmeden yukarı yönlü potansiyel taşıdığını işaret ediyor. İkincisi, MACD göstergesinin sinyal çizgisiyle yukarı yönlü kesişim ihtimaliydi; bu teknik olarak güçlü bir trend başlangıcına işaret edebiliyor. Son kriter ise hacim tarafında yüzde 20’nin üzerinde artış göstermesiydi; böylece fiyat hareketlerinin arkasında güçlü bir yatırımcı ilgisi olduğu teyit edildi. Bu filtrelerle yapılan tarama sonucunda ortaya çıkan hisseler, önümüzdeki haftalarda yüzde 30-40 oranında getiri potansiyeli barındırıyor.

BRISA (BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK)

Brisa, uzun süredir içinde bulunduğu düşen kanalın alt bandından aldığı destekle birlikte yukarı yönlü toparlanma sürecine girdi. 82,50 TL seviyesinde bulunan hisse, 86,50 direncine yaklaştı. Bu seviyenin aşılması halinde teknik görünüm 104,90 – 113,20 – 124,30 bandına doğru yeni bir yükseliş hareketine işaret ediyor.

RSI göstergesi hissenin hâlâ yükseliş için alanı olduğunu teyit ederken, son günlerdeki hacim artışı da yatırımcı iştahının yüksek olduğunu gösteriyor. 78,50 ve 74,00 seviyeleri ise olası geri çekilmelerde kritik destek noktaları olarak öne çıkıyor.

CWENE (CW ENERJİ MÜHENDİSLİK)

CW Enerji, 13 TL seviyelerinden başlayan toparlanmasını güçlü hacimlerle destekleyerek sürdürdü. Hisse, 22,56 TL’ye yükselerek kritik kanal direncini yukarı kırdı. 20,00 TL’nin üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde, teknik hedefler 26,92 ve 34,70 olarak öne çıkıyor.

Özellikle son haftalarda görülen hacim artışı bu hareketin sağlıklı bir trend dönüşümüne işaret ettiğini gösteriyor. 19,98 ve 17,50 seviyeleri geri çekilmelerde destek bölgesi olarak takip edilmeli.

AKSGY (AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI)

Gayrimenkul sektöründe hareketlilik sürerken AKSGY yükselen kanalını korumayı başardı. 7,91 TL seviyesinde işlem gören hisse, kanalın üst bandına yaklaşmış durumda. 8,81 seviyesinin üzerinde gelecek kapanışlar, orta vadede 9,50 – 10,00 TL bandına doğru yeni bir yükseliş trendi başlatabilir.

Yatırımcılar için olası düzeltmelerde 7,40 ve 7,00 seviyeleri güçlü destekler olarak öne çıkıyor. Orta vadeli yükseliş trendini koruyan hisse, teknik açıdan dikkat çekmeye devam ediyor.

RSI NEDİR?

RSI, yani Relative Strength Index, bir hissenin aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde olup olmadığını gösteren önemli bir momentum göstergesidir. 0 ile 100 arasında değer üretir. 70 seviyesinin üzeri genellikle aşırı alım, 30 seviyesinin altı ise aşırı satım olarak yorumlanır. 50 civarında seyreden değerler ise hissenin yön arayışında olduğunu ve yükseliş için alan bulunduğunu gösterebilir.

MACD NEDİR?

MACD, “Moving Average Convergence Divergence” olarak bilinir ve kısa vadeli hareketli ortalama ile uzun vadeli hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi ölçer. İki çizgi arasındaki farkı gösteren MACD, trendin yönünü ve momentumunu ortaya koyar. Özellikle MACD çizgisinin sinyal çizgisiyle yaptığı kesişimler, alım ya da satım sinyali olarak kabul edilir. Pozitif bölgede seyretmesi yükseliş eğilimini, negatif bölgede olması ise düşüş eğilimini işaret eder.

