Küresel piyasalar yeni haftada kritik veri akışına odaklanıyor. 8–12 Eylül 2025 haftasında Japonya’dan büyüme, ABD’den enflasyon ve ÜFE, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ile Türkiye’den politika faizi ve perakende satışlar öne çıkacak. Bu yoğun takvim, hem merkez bankalarının adımları hem de piyasalardaki yön arayışı açısından belirleyici olacak. İşte 8-12 eylül haftasında takip edilecek veriler...
Küresel piyasalar yeni haftaya kritik veri akışıyla giriyor. 8–12 Eylül haftasında ABD, Avrupa, Japonya, İngiltere, Almanya ve Türkiye’den açıklanacak makroekonomik göstergeler yatırımcıların yön arayışında belirleyici olacak.
HAFTA JAPONYA VERİSİYLE BAŞLAYACAK
Haftanın ilk işlem günü Japonya’dan ikinci çeyrek büyüme rakamı gelecek. Beklenti, GSYH’nin yüzde 0,3 artış göstermesi yönünde.
ÇARŞAMBA GÜNÜ ABD ÜFE VE PETROL STOKLARI
10 Eylül Çarşamba günü ABD’de ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Enerji Bilgisi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stokları verileri izlenecek.
PERŞEMBE KRİTİK: TÜRKİYE VE ECB FAİZ KARARLARI, ABD TÜFE
11 Eylül Perşembe günü piyasalar için yoğun veri akışı dikkat çekiyor. Türkiye’de temmuz ayı perakende satışları ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eylül ayı politika faizi (bir hafta vadeli repo) açıklanacak. Beklenti yüzde 41 seviyesinde. Aynı gün ECB faiz kararlarını duyuracak. Faiz oranının yüzde 2,15, mevduat hesap oranının ise yüzde 2,0 olması bekleniyor. ECB Başkanı’nın basın toplantısı da piyasaların radarında olacak.
ABD tarafında ise ağustos ayı enflasyon verileri öne çıkıyor. Çekirdek TÜFE’de aylık yüzde 0,3 artış beklenirken, yıllık TÜFE rakamları da Fed’in faiz politikası açısından kritik olacak. Ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları da açıklanacak.
CUMA GÜNÜ İNGİLTERE VE ALMANYA’DAN VERİLER
Haftanın son işlem gününde İngiltere’den temmuz ayı GSYH verisi, Almanya’dan ise ağustos ayı TÜFE rakamları gelecek. Almanya enflasyonu için aylık %0,1’lik artış bekleniyor.