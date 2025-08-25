ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında işgücü piyasasındaki yavaşlamaya dikkat çeken açıklamaları, eylül ayında faiz indirimi beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Powell’ın konuşmasının ardından büyük yatırım bankaları da tahminlerini revize ederek Fed’in eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngörmeye başladı.

Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JP Morgan gibi kurumlar, politika duruşunun yumuşayan verilerle birlikte değişebileceğine dikkat çekti. Barclays, daha önce Eylül 2026 olarak duyurduğu ilk faiz indirimi beklentisini Eylül 2025’e çekerken, BNP Paribas da “faizleri sabit tutma” beklentisini geri çekerek, hem eylül hem aralık toplantılarında 25’er baz puanlık iki indirim öngördüğünü bildirdi.

Macquarie ve Deutsche Bank da benzer şekilde beklentilerini revize etti ve eylül ile aralık aylarında 25'er baz puanlık indirime gidileceğini tahmin etti.

Morgan Stanley ve Bank of America ise eylül ayı için henüz faiz indirimi tahmininde bulunmadı. Ancak Morgan Stanley, işgücü ve enflasyon verilerinde yumuşamanın netleşmesi durumunda eylülde indirim yapılma ihtimalinin arttığını vurguladı.

PİYASALAR İNDİRİMİ FİYATLAMAYA BAŞLADI

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, Fed’in eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 87 seviyesinde fiyatlıyor. Bu oran, Powell’ın konuşması öncesinde yüzde 75 civarındaydı. Fed’in faiz kararlarını alan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), bir sonraki toplantısını 16–17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek.

Halihazırda Fed, politika faizini yüzde 4,25–4,50 aralığında tutuyor.