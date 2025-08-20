Ford Otosan hissesi (FROTO) Borsa İstanbul’da son günlerde güçlü bir yükseliş trendi yakalayarak yatırımcıların odağına yerleşti. Hisse, 115 TL seviyesine kadar yükselirken kanalın üst bandına yaklaşarak teknik açıdan önemli bir noktaya geldi. Özellikle 125,1 TL kritik direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 130 TL ve üstünde yeni hedeflerin gündeme gelmesi bekleniyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Grafik üzerinde bakıldığında FROTO’nun uzun süredir devam eden yükselen kanal içinde hareket ettiği görülüyor.

106 TL seviyesi kısa vadede güçlü destek oluştururken, 115 TL’nin aşılmasıyla birlikte 125 TL kritik bariyer konumuna yükseldi. RSI göstergesinin 70’in üzerine çıkması hisseyi aşırı alım bölgesine taşıdı. Bu durum, kısa vadeli düzeltmelerin gündeme gelebileceğini gösterse de genel trendin yukarı yönlü olduğunu teyit ediyor.

KURUMSAL DAĞILIM VE TAKAS ANALİZİ

Takas dağılımı, güçlü kurumsal ilgiyi ortaya koyuyor. İş Yatırım 5 milyon lot net alımla başı çekerken, Tera 2,7 milyon lot, QNB Invest ise 1,3 milyon lot net alımla destek verdi. Bunun yanı sıra Ünlü & Co. ve Ak Yatırım da alım tarafında öne çıkan kurumlar oldu.

Satış tarafında ise Yapı Kredi (-2,45 milyon lot) ve Garanti (-2,43 milyon lot) dikkat çekti. Ziraat Bankası ve HSBC de satış yapan kurumlar arasında yer aldı. Buna karşın alıcıların güçlü pozisyonu, satış baskısını dengeler nitelikte görünüyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

FROTO, hem teknik göstergeler hem de kurumsal yatırımcı ilgisi açısından güçlü bir görüntü sergiliyor. Kısa vadede 106 TL seviyesi destek olarak öne çıkarken, 115 TL’nin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 125 TL ve sonrasında 130 TL hedefleri gündeme gelebilir. Yatırımcılar açısından RSI seviyesinin yüksekliği nedeniyle olası kısa vadeli düzeltmelerin fırsat yaratabileceği unutulmamalı.

FROTO, güçlü kurumsal talep ve teknik görünümün desteğiyle yükseliş trendini sürdürürken, kritik direnç seviyelerine yaklaşarak yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

Yatırım tavsiyesi değildir