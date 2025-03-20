Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelerin ardından ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirası ve Merkez Bankası'nın patikası hakkında analizini paylaştı. Yayımlanan raporunda dev banka, riskin arttığını kabul ederek şu sözleri paylaştı:

"RİSK ARTTI AMA..."

"Bizim görüşümüz, TCMB’nin faiz indirim döngüsüne ara vermek yerine Türk lirasında muhtemelen daha düz bir değer kaybını tercih edeceği yönündeydi. Her ne kadar 17 Nisan’daki bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık indirim tahminimiz üzerindeki riskin arttığını kabul etsek de, görüşümüz bu yönde olmaya devam ediyor"



DÖVİZ TAHMİNİNİ SABİT BIRAKTI

Döviz tahminini de açıklayan Goldman Sachs, 12 ay sonraki tahminini sabit tutarak, "12 ay sonrası için 42 TL olan döviz tahminimizi değiştirmek için bir neden görmüyoruz” şeklinde konuştu.

Goldman'ın ekonomistleri, son gelişmelerin büyüme üzerindeki etkisine de değinerek, sınırlı bir etkinin olabileceğini kaydetti.

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