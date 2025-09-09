Borsa İstanbul’un en çok işlem gören hisseleri arasında yer alan SASA Polyester (SASA), son günlerde hem teknik tarafta hem de kurum dağılımlarında dikkat çekici gelişmeler yaşıyor. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği hisse, sert dalgalanmalarla birlikte kritik eşiklerde tutunmaya çalışırken, alıcı ve satıcı kurumların hareketleri yeni yön arayışını gündeme getirdi.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE KRİTİK SEVİYELER

Grafik verilerine bakıldığında SASA, uzun süredir içinde bulunduğu düşen kanalın alt sınırından tepki alarak 4,43 TL seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş kalıcı olamadı ve hisse yeniden 4,02 TL bandına kadar geri çekildi. Bu seviye, teknik anlamda psikolojik destek noktası olarak görülüyor. Özellikle 3,99 TL’nin altındaki kapanışlar satış baskısını artırabilir ve hisseyi sırasıyla 3,40 – 2,75 – 1,62 TL desteklerine doğru geri çekilme riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk hedef 4,43 TL olarak öne çıkıyor. Bu direncin aşılması durumunda 5,79 TL’ye kadar bir ivmelenme gündeme gelebilir. Daha orta vadeli teknik dirençler 6,83 ve 7,81 TL seviyelerinde bulunuyor. Ancak göstergeler, henüz güçlü bir trend dönüşünün gerçekleşmediğini işaret ediyor.

KURUM DAĞILIMLARINDA ÇARPICI GÖRÜNTÜ

Takas dağılımlarında son üç dönem incelendiğinde, alıcı ve satıcıların sert bir şekilde karşı karşıya geldiği görülüyor.

01–31 Temmuz 2025 döneminde Yapı Kredi, İş Yatırım ve QNB Invest gibi kurumlar alım tarafında öne çıkarken, Bank of America ve Tacirler Yatırım yoğun satış yapmıştı. Net toplam yalnızca 156 milyon TL seviyesinde kalmıştı.

1–29 Ağustos 2025 döneminde Deniz Yatırım ve Bank of America’nın alım tarafında ağırlıklarını artırdığı görülürken, Tacirler’in satış baskısı dikkat çekti. Bu süreçte net toplam 777 milyon TL olarak kaydedildi.

31 Temmuz–9 Eylül 2025 döneminde ise tablo değişti. Bulls Yatırım, Yapı Kredi, Tera ve Deniz alıcı tarafta güçlü dururken; Tacirler, Meksa ve Vakıf Yatırım yoğun satıcı olarak öne çıktı. Özellikle Tacirler’in 521 milyon TL’yi aşan net satışı, hisse üzerindeki baskının ana nedeni olarak değerlendiriliyor.

Toplamda son dönemde 857 milyon TL’lik pozitif net alım dikkat çekse de, satış tarafındaki yoğun baskı fiyatların kalıcı yükselişini engelledi.

YABANCILARIN ROLÜ

Özellikle Bank of America’nın dönem dönem hem alıcı hem satıcı tarafta sert hamleler yaptığı görülüyor. Temmuz ayında güçlü satıcı konumundayken, Ağustos’ta yeniden alıma geçti. Bu durum, yabancı yatırımcıların SASA üzerindeki stratejilerinde kısa vadeli pozisyonlanma eğilimi taşıdığını gösteriyor.

YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ VE BEKLENTİLER

SASA, uzun vadede stratejik yatırımları ve polyester sektöründeki güçlü konumuyla yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Ancak kısa vadeli teknik görünüm ve kurum dağılımları, hissenin yön bulmakta zorlandığını ortaya koyuyor.

Analistler, özellikle 3,99 TL desteğinin korunmasının kritik olduğunu vurguluyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü tepki alımları görülebilir. Aksi senaryoda ise satış baskısı derinleşebilir.

SASA hisselerinde son dönemde yaşanan hacimli işlemler, alıcı ve satıcı kurumlar arasında adeta bir bilek güreşine dönüşmüş durumda. Bir tarafta Bulls Yatırım, Yapı Kredi ve Deniz gibi kurumların güçlü alımları; diğer tarafta Tacirler ve Meksa’nın sert satışları fiyatın dengede kalmasına yol açıyor.

Önümüzdeki günlerde hisse için kritik eşik 3,99 TL olarak öne çıkarken, bu seviyenin üzerinde kalıcı bir tutunma yatırımcı güvenini artırabilir. Ancak satış baskısının sürmesi halinde SASA’nın daha alt desteklere yönelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir