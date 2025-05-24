Haftanın tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi bu hafta %3,23 geriledi ve 9.356’dan kapandı. RAL Yatırım Holding %9,73 primle BİST 100’de en fazla kazandıran hisse oldu. OBA Makarnacılık %-13,41 değer kaybıyla en fazla düşen hisse olarak öne çıktı. TEFAS’ta işlem gören fonlar arasında ‘Kıymetli Madenler’ %4,46 primle zirvede yer aldı.
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %3,23 değer kaybetti ve 9.356 puandan kapandı. Endeks hafta içinde en yüksek 9683 ve en düşük 9326 seviyesini test etti. Kapanışın ise “haftalık düşük” seviyeye yakın yerlerden gerçekleşmesi dikkat çekti.
EN ÇOK YÜKSELEN 5 HİSSE!
Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en fazla yükselen ilk 5 hisse şöyle:
RAL Yatırım Holding: %9,73
EFOR Çay: %6,54
Grain Türk Holding: %5,58
Koza Anadolu Madencilik: %5,06
ÇAN2 Termik Santral: %4,91
EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSE
Yine BİST 100 kapsamında en fazla düşen ilk 5 hisse ise şöyle:
OBA Makarnacılık: %-13,41
Ford Otosan: %-10,18
TOFAŞ Otomotiv: %-10,08
Anadolu Grubu Holding: %-8, 56
Doğuş Otomotiv: %-8,52
EN ÇOK YÜKSELEN 3 SEKTÖR
İnşaat: %4,40
Finansal Kiralama: %3,89
Madencilik: %2,14
EN ÇOK DÜŞEN 3 SEKTÖR
Aracı Kurum: %-8,46
Spor: %-8,13
Metal Eşya: %-6,08
FONLARIN HAFTALIK PERFORMANSI
TEFAS’ta işlem gören ana fonların haftalık ortalama getirileri ise şöyle gerçekleşti:
Kıymetli Madenler Fonları: %4,46
Borçlanma Araçları Fonları: %1,29
Para Piyasası Fonları: %0,94
Hisse Senedi Fonları: %-0,27
Gram altın fiyatında bu hafta yaklaşık %5’lik prim, Kıymetli Madenler fonlarının da getirilerine yansıdı ve bu fonları zirveye taşıdı.
Kaynak: Türkiye