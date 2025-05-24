Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %3,23 değer kaybetti ve 9.356 puandan kapandı. Endeks hafta içinde en yüksek 9683 ve en düşük 9326 seviyesini test etti. Kapanışın ise “haftalık düşük” seviyeye yakın yerlerden gerçekleşmesi dikkat çekti.

EN ÇOK YÜKSELEN 5 HİSSE!

Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en fazla yükselen ilk 5 hisse şöyle:



RAL Yatırım Holding: %9,73

EFOR Çay: %6,54

Grain Türk Holding: %5,58

Koza Anadolu Madencilik: %5,06

ÇAN2 Termik Santral: %4,91

EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSE

Yine BİST 100 kapsamında en fazla düşen ilk 5 hisse ise şöyle:



OBA Makarnacılık: %-13,41

Ford Otosan: %-10,18

TOFAŞ Otomotiv: %-10,08

Anadolu Grubu Holding: %-8, 56

Doğuş Otomotiv: %-8,52



EN ÇOK YÜKSELEN 3 SEKTÖR

İnşaat: %4,40

Finansal Kiralama: %3,89

Madencilik: %2,14

EN ÇOK DÜŞEN 3 SEKTÖR



Aracı Kurum: %-8,46

Spor: %-8,13

Metal Eşya: %-6,08



FONLARIN HAFTALIK PERFORMANSI

TEFAS’ta işlem gören ana fonların haftalık ortalama getirileri ise şöyle gerçekleşti:



Kıymetli Madenler Fonları: %4,46

Borçlanma Araçları Fonları: %1,29

Para Piyasası Fonları: %0,94

Hisse Senedi Fonları: %-0,27

Gram altın fiyatında bu hafta yaklaşık %5’lik prim, Kıymetli Madenler fonlarının da getirilerine yansıdı ve bu fonları zirveye taşıdı.

Kaynak: Türkiye