Haftanın tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi bu hafta %3,23 geriledi ve 9.356’dan kapandı. RAL Yatırım Holding %9,73 primle BİST 100’de en fazla kazandıran hisse oldu. OBA Makarnacılık %-13,41 değer kaybıyla en fazla düşen hisse olarak öne çıktı. TEFAS’ta işlem gören fonlar arasında ‘Kıymetli Madenler’ %4,46 primle zirvede yer aldı.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %3,23 değer kaybetti ve 9.356 puandan kapandı. Endeks hafta içinde en yüksek 9683 ve en düşük 9326 seviyesini test etti. Kapanışın ise “haftalık düşük” seviyeye yakın yerlerden gerçekleşmesi dikkat çekti.

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EN ÇOK YÜKSELEN 5 HİSSE!

Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en fazla yükselen ilk 5 hisse şöyle:

RAL Yatırım Holding: %9,73
EFOR Çay: %6,54
Grain Türk Holding: %5,58
Koza Anadolu Madencilik: %5,06
ÇAN2 Termik Santral: %4,91

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EN FAZLA DÜŞEN 5 HİSSE

Yine BİST 100 kapsamında en fazla düşen ilk 5 hisse ise şöyle:

OBA Makarnacılık: %-13,41
Ford Otosan: %-10,18
TOFAŞ Otomotiv: %-10,08
Anadolu Grubu Holding: %-8, 56
Doğuş Otomotiv: %-8,52
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EN ÇOK YÜKSELEN 3 SEKTÖR

İnşaat: %4,40
Finansal Kiralama: %3,89
Madencilik: %2,14

EN ÇOK DÜŞEN 3 SEKTÖR

Aracı Kurum: %-8,46
Spor: %-8,13
Metal Eşya: %-6,08

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FONLARIN HAFTALIK PERFORMANSI

TEFAS’ta işlem gören ana fonların haftalık ortalama getirileri ise şöyle gerçekleşti:

Kıymetli Madenler Fonları: %4,46
Borçlanma Araçları Fonları: %1,29
Para Piyasası Fonları: %0,94
Hisse Senedi Fonları: %-0,27

Gram altın fiyatında bu hafta yaklaşık %5’lik prim, Kıymetli Madenler fonlarının da getirilerine yansıdı ve bu fonları zirveye taşıdı.

Kaynak: Türkiye

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