Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) hisselerinde teknik görünüm, yatırımcıların uzun süredir beklediği pozitif sinyali verdi. Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması (kırmızı kesikli) bugün itibarıyla 200 günlük hareketli ortalamayı (mavi kesikli) yukarı kesti. Teknik analizde “Golden Cross” olarak bilinen bu formasyon, orta-uzun vadede güçlü bir yükseliş trendinin habercisi olarak yorumlanıyor.

Grafiklerde görülen bu teknik kırılım, işlem hacmindeki artış ve kurumsal alımlarla destekleniyor. 1 Temmuz – 15 Ağustos 2025 döneminde özellikle yabancı yatırımcıların yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

TAKAS VERİLERİ NE DİYOR?

Bank of America: 84,59 milyon lot net alım ile lider konumda. Ortalama maliyet 3,8688 TL.

Ak Yatırım: 33,96 milyon lot net alım, ortalama maliyet 3,6661 TL.

Bulls Yatırım: 12,54 milyon lot net alım.

QNB Invest ve Vakıf Yatırım da kayda değer alım yapan kurumlar arasında.

Toplamda net 169,2 milyon lot alım gerçekleşirken, satış tarafında ise Ünlü & Co (-42,55 milyon lot) ve İş Yatırım (-24,56 milyon lot) öne çıkıyor.

TEKNİK VE TEMEL GÜÇ BİRLEŞİYOR

Golden Cross formasyonunun oluşmasıyla birlikte hisse fiyatı 4,70 TL seviyelerine kadar yükseldi. Orta vadede 5,00 TL psikolojik direncinin gündeme gelmesi bekleniyor. Yabancı kurumların net alım yönlü pozisyonlanması, teknik tarafta oluşan pozitif görünüme temel bir destek sağlıyor

Özetle, HEKTS’te hem teknik indikatörler hem de kurumsal takas verileri, yükseliş trendinin güçlü şekilde devam edebileceğine işaret ediyor. Yatırımcıların, 4,50 – 4,70 TL bandındaki fiyat hareketlerini ve hacim gelişmelerini yakından izlemesi öneriliyor.

Yatırım tavsiyesi değildir