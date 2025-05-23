HSBC Stratejistleri Kristian Bolso ve Robert Preston yayımladıkları notta, Türkiye’de reel faizlerin yüksek olduğuna ve politika yapıcıların 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan piyasa oynaklığı sürecini başarılı şekilde yönettiğine işaret edildi.

"SİYASİN DESTEĞİN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

“Ayrıca, siyasi odak yerel siyasetten ziyade bölgesel jeopolitiğe kaydı ve enflasyonu düşürmek için ortodoks para politikasına siyasi desteğinin devam edeceğini düşünüyoruz” görüşüne savunan stratejistlere göre, gecikmeli büyüme ve işgücü piyasası etkileri, rezervlerin yeniden inşası ve istikrarlı bir lira ile risk primlerinin düşmesi için alan var.

GÜNEY AFRİKA TAHVİLLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME

Banka stratejistleri bu gelişmelerin sonucu olarak 5 yıl vadeli Türk lirası cinsi devlet tahvillerinde alım tavsiyesinde bulundu: Giriş getirisi: yüzde 35,09 Hedef: yüzde 32,50 Zarar Kes: yüzde 36.

Kurum enflasyon hedefi reformu ve yüksek reel faize vurgu yaparak Güney Afrika’nın 2 yıllık tahvillerinde potansiyel gördüğüne işaret etti.

Kaynak: BloombergHT