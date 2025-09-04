HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC), Türkiye’de girişim sermayesi yatırımları yapan ve portföyünde teknoloji, inovasyon ve büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yer veren bir yatırım ortaklığı. Şirket, Borsa İstanbul’da işlem görmekte olup son dönemde artan işlem hacmi ve teknik görünümüyle dikkat çekiyor.

FLAMA KIRILIMI VE TEKNİK GÖRÜNÜM

Son haftalarda yükselen kanal içinde hareket eden HUBVC, bugün teknik analizde sıkça takip edilen flama formasyonunu yukarı yönlü kırdı. Hisse 2,70 – 2,75 bandını güçlü destek haline getirirken gün içinde 2,97 seviyesini test etti. Bu kırılımın ardından grafikte öne çıkan direnç bölgeleri sırasıyla 3,48 – 3,87 aralığı. Orta vadede ise yükselen kanalın üst bandı olan 4,10 – 4,50 seviyeleri teknik hedefler arasında bulunuyor.

RSI VE YATIRIMCI ALGISI

RSI göstergesi 60 seviyelerinde seyrederek yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Ağustos ayında görülen zirveye göre bir miktar negatif uyumsuzluk bulunsa da, mevcut fiyat hareketi yatırımcı güveninin korunduğunu gösteriyor.

Olası Senaryolar

• Pozitif Senaryo: 2,97 üzerinde kalıcılık sağlanırsa 3,48 – 3,87 bandına doğru güçlü bir ivmelenme görülebilir.

• Negatif Senaryo: 2,70 altındaki kapanışlar halinde 2,57 ve 2,30 seviyelerine geri çekilme yaşanabilir.

HUBVC için flama formasyonunun yukarı kırılması, kısa vadede yeni bir yükseliş dalgasının habercisi olabilir. Önümüzdeki günlerde hacim hareketleri ve direnç bölgeleri yakından takip edilecek.

