Alphabet, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 90,2 milyar dolara çıktı. Şirket, 2024'ün ilk çeyreğinde 80,5 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

Şirketin net karı da ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 46 artışla 34,5 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın ilk çeyreğinde 23,7 milyar dolar net kar elde etmişti.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Firmanın geçen yılın ocak-mart döneminde 1,89 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 2,81 dolara yükseldi. Alphabet'in geliri ve karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

SEO'DAN AÇIKLAMA

Şirketten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 70 milyar dolara kadar hisse geri alım yetkisi verdiği bildirildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, şirket genelinde sağlıklı büyüme ve ivmeyi yansıtan güçlü ilk çeyrek sonuçlarından memnun olduklarını belirtti.

Bu büyümenin temelinde yapay zekaya yönelik yaklaşımlarının yer aldığının altını çizen Pichai, "Bu çeyrek, performansta çığır açan ve gelecekteki yeniliklerimiz için olağanüstü bir temel oluşturan en akıllı yapay zeka modelimiz Gemini 2.5'i kullanıma sunduğumuz için çok heyecan vericiydi" ifadesini kullandı.

Pichai, "Arama" biriminin de güçlü büyümeyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, YouTube ve Google One'ın desteğiyle 270 milyon ücretli aboneliği aştıklarını, "Bulut" biriminin ise önemli taleple hızla büyüdüğünü kaydetti.

INTEL'İN ZARARI ARTTI

ABD'li çip şirketi Intel de 2025'in ilk çeyreğine ait bilançosunu yayımladı. Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine oranla değişim göstermeyerek 12,7 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, 887 milyon dolarlık net zarar açıklayan Intel, geçen yıl ocak-mart döneminde 437 milyon dolar zarar etmişti. Çip şirketinin hisse başına zararı da bu dönemde 19 sent olarak hesaplandı. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde hisse başına 9 sent zarar açıklamıştı.

Şirket, ikinci çeyrekte ise 11,2 milyar dolar ila 12,4 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi beklediğini, hisse başına zarar tahmininin ise 32 sent olduğunu bildirdi.

YENİ ADIMLAR ATILDI

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, "İlk çeyrek doğru yönde atılmış bir adımdı, ancak pazar payı kazanma ve sürdürülebilir büyüme yoluna geri dönmek için hızlı bir çözüm yok" değerlendirmesinde bulundu.

Operasyonel verimlilik sağlamak için hızlı adımlar attıklarını belirten Tan, "yeni Intel"i inşa etmek için gereken değişiklikleri yaparak temellere geri döndüklerini anlattı.

AA